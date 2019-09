Über Leitern in das Gleisbett und von dort aus in den Ersatzzug: Wegen eines technischen Defekts mussten am Montagabend rund 250 Fahrgäste in der Nähe des Bahnhofs Hannover-Leinhausen einen ICE verlassen. Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) war am Montag von einer ICE-Panne betroffen.