Hannover

Die NP nahm die Leser in der zehnteiligen Reihe „Lost Places“ mit auf eine außergewöhnliche Entdeckungsreise. Josina Kelz und Sascha Priesemann, zum Zeitpunkt ihrer Recherchen Volontäre bei der Neuen Presse, suchten nach den verlassenen Orten in und um Hannover.

Eine verfallene Villa, ein zugewachsenes Schwimmbad, die Überreste eines Bunkers in einem Waldstück: Die beiden jungen Reporter entdeckten die Ruinen in der Region und erweckten die alten Gemäuer mit Hilfe von Menschen, die ihnen ihre Erinnerungen schilderten, für einen kurzen Moment wieder zum Leben.

Preis gilt als Oscar der Zeitungsbranche

Mit dem European Newspaper Award, der als Oscar der Zeitungsbranche gilt, würdigt eine international besetzte Jury um Zeitungsdesigner Norbert Küpper jährlich vorbildliches Design und Konzept von Zeitungen in Print und Online. 164 Zeitungen aus 25 Ländern haben am 22. European Newspaper Award teilgenommen. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen.

Madsack Mediengruppe erhält weitere Auszeichnungen

Auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und die Leipziger Volkszeitung aus der Madsack Mediengruppe wurden prämiert.

Von Mirja Pflug