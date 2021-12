European Newspaper Award: NP holt internationalen Preis für die Serie „Inside LKA“

Hannover/Wien

Redakteurin Britta Mahrholz und Volontärin Sophie Peschke wollten wissen: Wie wird eigentlich hinter den Mauern der Behörde am Waterlooplatz in Hannover gearbeitet? Und produzierten eine kriminell gute Multimedia-Serie über Blutspritzer, das Spezialeinsatzkommando, Schuhabdrücke, ein fahrendes Labor und Spurensicherung im Oman. Art-Direktorin Mirja Pflug hat die Seiten gestaltet.

Ausgezeichnet: Ein Ausschnitt der erfolgreichen NP-Serie über das Landeskriminalamt. Quelle: NP

Mit dem European Newspaper Award, der als Oscar der Zeitungsbranche gilt, würdigt eine international besetzte Jury jährlich vorbildliches Design und Konzept von Zeitungen in Print und Online. 161 Zeitungen aus 24 Ländern haben am 23. European Newspaper Award teilgenommen. In den 20 Kategorien des Wettbewerbs gab es mehr als 4000 Einreichungen. Er ist damit einer der größten Wettbewerbe zum Thema Zeitungsdesign weltweit.

Auch das RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND) und die Märkische Allgemeine der Madsack Mediengruppe, zu der auch die NP gehört, wurden prämiert.

Von NP