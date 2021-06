Hannover

Bereits um 17 Uhr ist es voll im Biergarten Bischofshol. Drei Stunden später kann Inhaber Eckhard Horst schon niemanden mehr hereinlassen. „Wir würden auch die Frauenquote verbessern“, versucht es eine junge Frau in der Schlange. Doch Mitarbeiterin Marie Schlabritz muss an der Kasse hart bleiben: „Wir haben unsere maximale Auslastung leider erreicht“, bedauert sie. Auch Nelson (18) steht nun enttäuscht in der Schlange: „Dann schauen wir das Spiel einfach zu Hause und machen dort Stimmung“, sagt er zu seinen zwei Freunden.

Diana da Silva Jasiak (19) sitzt derweil schon in der ersten Reihe. Weil sie bereits vor 20 Uhr da war, hat sie einen der Stühle direkt vor der Leinwand abbekommen. „Das Spiel von Portugal und Ungarn habe ich allerdings verpasst“, sagt sie. Und das obwohl sie portugiesische Wurzeln habe: „Aber heute bin ich sowieso für Deutschland“, räumt die 19-Jährige ein.

„Heute bin ich für Deutschland“, sagt die 19-jährige Diana da Silva Jasiak. Sie hat sowohl polnische als auch portugiesische Wurzeln. Quelle: Florian Petrow

Ihre Freunde haben sich eine Leiter oder einen Barhocker geschnappt und sich neben sie vor die große Leinwand gesetzt: „Wir haben ein riesengroßes Glück“, findet Kumpel Lukas Bauermeister (18). Da Silva Jasiak hat sich Deutschlandflaggen auf die Wangen gemalt und trägt neben einer roten Sonnenbrille ein Deutschlandtrikot mit ihrem Namen drauf. Auch Bauermeister und Freundin Clara Zapfe (19) sind im schwarz-weißen Trikot gekleidet. Daneben und dahinter sitzen ebenfalls Deutschlandfans mit schwarz-rot-gelben Perücken, den passenden Schals und Flaggen.

Gut ausgerüstet: Clara Zapfe (rechts) und ihre Freunde haben sich anlässlich des ersten Spiels der deutschen Mannschaft in den passenden Farben und Trikots gekleidet. Quelle: Florian Petrow

Um kurz vor 21 Uhr geht Eckhard Horst nach vorne und dreht die Boxen lauter. Als die deutsche Mannschaft einläuft, springen da Silva Jasiak und ihre Freunde auf und jubeln: „Mir hat Fußball während der Corona-Pandemie unglaublich gefehlt“, erzählt Da Silva Jasiak wenig später. Sie habe selbst im Fußballverein TuS Wettbergen gespielt: „Als Torhüterin“, erzählt die 19-Jährige und wirkt stolz. „Es ist megagut, gemeinsam mit meinen Freunden diese großartige Stimmung zu erleben“, so da Silva Jasiak.

Fußballfans sorgen für Stimmung – und hoffen auf Glück

Die Stimmung erlebt die 19-Jährige am Dienstagabend nicht nur, sondern trägt auch zu ihr bei: Bei der Nationalhymne steht sie mit ihrer Gruppe aus Freunden auf und singt mit, stimmt auch während des Spiels Fanlieder an und schreit schockiert auf als Mats Hummels in der 20. Minute das Eigentor unterläuft.

Zur Galerie Die Fans fiebern im Biergarten Bischofshol in Hannover mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Trotz kurzzeitigem Entsetzen hofft die 19-Jährige, dass Deutschland Europameister wird: „Die deutsche Mannschaft hat eine richtig gute Aufstellung“, findet da Silva Jasiak. Gleichzeitig wisse sie, dass es auch andere starke Teams gebe: „Deutschland braucht neben einer guten Taktik vielleicht auch einfach ein wenig Glück.“

Dieses Glück fehlte ihnen zum EM-Auftakt gegen die Franzosen, am Ende eines unterhaltsamen Abends blieb es beim knappen 0:1. Am Samstag (um 18 Uhr wartet Portugal) geht es in den Biergärten Hannovers weiter.

Von Sophie Peschke