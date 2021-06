Die Videospielbranche wächst und wächst – und die Deutsche Messe AG in Hannover braucht dringend neues Geschäft. Daher hat sie nun die Messe „Esports Convention P1NG“ konzipiert, die sich besonders an die Videospieler wendet, die die Sache als E-Sport betreiben. Die Premiere soll in einem Jahr sein.