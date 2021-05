Eskalation in Nahost: Drei Demos in Hannover – Polizei im Großeinsatz

Hannover

Der Nahost-Konflikt erreicht erneut Hannover: Die Polizei bereitet sich am Sonnabend in der Landeshauptstadt auf einen Großeinsatz vor. Bis Freitagmittag wurden aus Anlass der aktuellen Auseinandersetzung zwischen Israel und den Palästinensern drei Demonstrationen angemeldet. Bereits am Mittwochabend hatte es einen Anti-Israel-Protest gegeben, an dem mehr als 500 Personen teilgenommen hatten. Es gab auch Versuche, Israel-Fahnen zu verbrennen, was die Polizei aber verhindern konnte.

Die erste Demonstration am Sonnabend wird es von 12 bis 14 Uhr in Linden geben. Titel: „Friedlicher Protest gegen die Unterdrückung des palästinensischen Volkes“. Die Polizei hat nur einen stationären Protest am Küchengartenplatz genehmigt.

Protest auf dem Opernplatz

Eine Pro-Israel Demonstration ist von 15 bis 18.30 Uhr auf dem Opernplatz angemeldet: „Gegen jeden Antisemitismus und Solidarität mit Israel“, lautet das Motto. Die Polizei erwartet etwa 200 Teilnehmer. Auch hier handelt es sich um eine stationäre Versammlung.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zwischen 15.30 und 18 Uhr soll es einen Protestzug geben, der unter dem Titel „Gegen Unterdrückung und die ethnische Säuberung der Palästinenser“ steht. Start ist auf dem Ernst-August-Platz. Die Demonstranten wollen über die Kurt-Schumacher-Straße und der Goseriede zum Steintorplatz und zurück marschieren. Auch dort wird mit rund 200 Teilnehmern gerechnet.

Polizei schreitet konsequent ein

Ein Großaufgebot der Polizei soll die Lager auseinanderhalten. Versuche, Israel-Fahnen zu verbrennen, würden konsequent unterbunden: „Es wird alles getan, um solche Bildern nicht aus Hannover zu liefern“, sagt Sprecher Michael Bertram.

Zudem gilt bei allen Veranstaltungen: Die Corona-Regeln sind einzuhalten.

Von Britta Mahrholz