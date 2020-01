Es war Mord: Landgericht kippt Urteil gegen Vergewaltiger Mohamad A.

Hannover

In der ersten Verhandlung konnten die Richter vor rund einem Jahr keine Tötungsabsicht erkennen. Im Revisionsprozess am Freitag wurde Mohamad A. (49) vor dem Landgericht nun doch wegen Mordes und Vergewaltigung mit Todesfolge zu elf Jahren Haft und anschließend zwei Jahren Maßregelvollzug verurteilt. Im Juli 2018 hatte er eine Frau auf einem Spielplatz in der Oststadt zum Sex gezwungen und dabei erstickt. Unklar ist, ob der Sudanese die volle Strafe absitzen muss oder vorher in sein Heimatland abgeschoben wird.

An der Tat selbst gab und gibt es keine Zweifel. A. hatte die Frau, die zum Tatzeitpunkt ebenso wie er in der Obdachlosenszene verwurzelt war, auf einem Spielplatz in der Gartenstraße vergewaltigt und – als diese sich wehrte – erwürgt. Der 49-Jährige selbst hatte frühzeitig gestanden, strittig war hingegen die rechtliche Würdigung der Tat. Ende Januar hatte die 13. Große Strafkammer das Verbrechen noch als Vergewaltigung mit Todesfolge eingestuft und den Angeklagten zu zehn Jahren Haft verurteilt. Nach drei Jahren Haftzeit sollte er zum Alkoholentzug in den Maßregelvollzug, wo sich die Haftzeit bei erfolgreicher Therapie auf die Hälfte hätte reduzieren können. Nun ist eine zweijährige Therapie erst nach den vollen elf Jahren Haft angesetzt. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft ohne Maßregelvollzug gefordert. „Wir prüfen, ob wir Revision einlegen“, kündigte indes Verteidiger Clemens Anger an.

Der Tatort: Am Spielplatz in der Gartenstraße hatte Mohamad A. im Juli 2018 eine 63-Jährige vergewaltigt und erwürgt. Quelle: Michael Zgoll

Täter nahm Tod des Opfers billigend in Kauf

Die 2. Große Strafkammer unter dem Vorsitz von Richter Joachim Lotz sah es als erweisen an, dass A. den Tod der schreienden Frau billigend in Kauf nahm, als er ihr Hals, Mund und Nase minutenlang zudrückte. Schuldmindernd wirkte sich neben dem frühen und umfassenden Geständnis auch die verminderte Schuldfähigkeit des Mannes aus. Der in der Obdachlosenszene als „Obama“ bekannte Asylbewerber ist alkohol- und drogenabhängig. Auch kurz vor der Tat will er nach eigenen Angaben Heroin, Kokain, Bier und Wodka konsumiert haben. An der Erfolgsaussichten eines Maßregelvollzugs gab es zunächst Zweifel, da A. bis Anfang 2019 kein Wort deutsch sprach. Mittlerweile habe er aber zwei Deutschkurse besucht, zudem dürften sich die Kenntnisse nach Ansicht der Richter während der langen Haftstrafe weiter verbessern.

Vorzeitige Abschiebung möglich

Ob A. die elfjährige Haftstrafe, geschweige denn den anschließenden Maßregelvollzug absitzen wird, ist jedoch unwahrscheinlich. Der Sudanese ist laut Ausländerbehörde ausreisepflichtig und muss mit der vorzeitigen Abschiebung rechnen – sofern es die politische Situation in seinem Heimatland zulässt. Sein Schlusswort nutzte Richter Lotz, um noch einmal die schwere der Tat hervorzuheben. Das 63-Jährige Opfer wäre „keinen schnellen Tod“ gestorben, sondern über Minuten qualvoll erstickt. „Diese Frau hat sehr gelitten“, so der Vorsitzende.

Von André Pichiri