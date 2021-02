Sie sehen tägliche Dutzende Patienten, darunter Schwangere und oft auch Krebskranke. Dennoch werden Frauenärzte in Niedersachsen bislang nicht vorrangig gegen Corona geimpft. Ein Ärztenetzwerk aus Hannover will das nicht länger hinnehmen und hat nun mit einer großen Zeitungsanzeige an Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) appelliert.