Hannover

Mit lautstarken „Merkel muss weg“-Rufen zogen am Samstagabend mehrere Hundert Anhänger der AfD durch Hannovers Innenstadt. Die Demonstration, die unter dem Motto „Es reicht!“ stand, startete gegen 17.30 Uhr mit einer Kundgebung am Platz der Göttinger Sieben. Dort hatten sich zu Beginn mehrere Gegendemonstranten versammelt, die ihrerseits mit „Nazis raus“-Rufen die Veranstaltung in der Nachbarschaft des Landtags störten.

Die Polizei hatte die Demonstration der rechtspopulistischen Partei mit einem Großaufgebot gesichert, begleitete den Demonstrationszug durch die Innenstadt bis zum Goseriedeplatz, wo eine Abschlusskundgebung mit dem OB-Kandidaten der AfD, Joachim Wundrak, stattfand. Bis auf einzelne Rangeleien verlief die Kundgebung ohne Ausschreitungen.

Aufgeheizte Stimmung, aber keine Ausschreitungen

Die Stimmung zwischen AfD-Anhängern und Gegendemonstranten hatte sich am Platz der Göttinger Sieben jedoch bereits verbal aufgeheizt, sodass sich die Beamten zwischen beiden Lagern positionierten. Vereinzelt kam es hier zu leichten Handgreiflichkeiten, die sich aber schnell wieder beruhigten. Unter den AfD-Zuschauern befand sich übrigens auch die Schleswig-Holsteinische Landesvorsitzende Doris von Sayn-Wittgenstein, die aber – anders als ihre hannoverschen AfD-Kollegen – nicht auf dem Lkw-Bühne der Partei in Erscheinung trat.

Vor dem Hauptbahnhof hatte zudem Politiker der „Partei“ als Gegenveranstaltung eine „Mahnwache“ aufgestellt, die dem Motto folgte: „Selber es reicht – genug gehetzt“.

Von Simon Polreich