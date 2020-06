„Es grünt so grün“: Erste Ausstellung der Handwerkskammer nach Corona-Pause

Hannover

Nach vielen Wochen der Einschränkungen durch die Corona-Krise, kehrt langsam der Alltag zurück. Neben Restaurants, Fitnessstudios und Geschäften, dürfen auch Museen und Ausstellungszentren wieder Besucher empfangen.

Die Handwerksform Hannover ist froh, dass die ab Sonnabend geplante Sommerausstellung „Es grünt so grün“ offiziell eröffnet werden kann. Leiterin Sabine Wilp macht deutlich, wie schwer die vergangenen Wochen waren: „Kunsthandwerk nur digital zu zeigen, das reicht einfach nicht aus.“ Die ab dem dem 21. März geplante Ausstellung „Handmade in Europe“ wanderte aufgrund des Lockdowns bereits komplett ins Netz. Aber: „Man kann das Material digital nicht abbilden und die Interessenten können die Objekte vorher nicht näher betrachten oder anfassen.“ Das Erkennen der Textur und Haptik fehle. Außerdem brach den Künstlern durch den Wegfall von Ausstellungen und Spezialmärkten der wichtigste Vertriebsweg weg, so Wilp.

„Es muss jetzt einfach weitergehen“

Das merkte auch Marion Krüger, die mit Beata Foit die Textilgalerie Frau Zimmer in Linden betreibt. Der Lockdown sei nicht einfach gewesen. „Für uns war das eine finanzielle Katastrophe“, macht die 54-Jährige deutlich. Zwar sei die Soforthilfe schnell ausgezahlt worden, doch das Geld sei mittlerweile aufgebraucht. „Es muss jetzt einfach weitergehen“, so Krüger. Umso größer ist die Erleichterung, dass die Ausstellung nun wie geplant stattfinden kann. „Die Freude ist einfach riesig“, so Krüger. Dankbar ist die Textildesignerin aber auch für die Treue ihrer Kunden: „Als wir zumindest das Geschäft wieder öffnen durften, haben uns unsere Stammkunden sofort unterstützt und Kissen gekauft, um es sich zu Hause schön zu machen.“ In der Galerie stellt die Kunsthandwerkerin ab Sonnabend verschiedene Kissen aus, die per Hand mit dem Siebdruckverfahren bedruckt worden sind, sowie einen handbedruckten Schal aus Seidenorganza. Alles in Grüntönen gehalten. Schließlich geht es um die Wirkung der Farbe.

Brosche aus Gemüsenetzen

Neben der Farbe Grün im übertragenen Sinn, spiele auch das Thema Nachhaltigkeit eine wichtige Rolle, sagt Wilp. So hat Mario Albrecht beispielsweise eine Brosche aus 50 Obst- und Gemüsenetzen entworfen. In mehreren hundert Lagen hat er diese an der Rückseite miteinander verschweißt. Sybille Homann nutzte Flaschenglas zum Upcyclen und gestaltete unter anderem Schalen.

Mario Albrecht hat eine Brosche aus Obst- und Gemüsenetzen entworfen. Quelle: Heusel

Außerdem ist Grün auch die Farbe der Hoffnung. „In der jetzigen Zeit ein ermutigendes Signal“, so Wilp. 47 Künstler aus Deutschland, Österreich, Irland und den Niederlanden präsentieren rund 200 Objekte aus den Bereichen Glas, Holz, Keramik, Leder, Papier, Schmuck und Textil. Darunter auch Hüte und Kleidung.

Strenge Hygiene- und Kontaktregeln

Trotz der Öffnung müssen sich die Besucher jedoch an die derzeit geltenden Hygieneregeln halten. Dazu zählt unter anderem das Einhalten des Mindestabstandes, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowie der Zugang für maximal 20 Personen gleichzeitig. Auch eine geplante Eröffnungsfeier entfällt.

Geöffnet ist die Ausstellung, bei der ein Großteil der Kunstwerke käuflich ist, bis zum 4. Juli jeweils von Dienstag bis Freitag zwischen elf und 18 Uhr und am Sonnabend von elf bis 14 Uhr geöffnet.

Von Cecelia Spohn