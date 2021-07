Hannover

Sie wollen gesehen und gehört werden, zum Ärger von Anwohnern und der Polizei: Sogenannte Autoposer mit ihren PS-starken und lärmenden Protzkarossen beschäftigen die Behörden in Niedersachsen und Bremen zunehmend. Gas geben, Motoren aufheulen lassen, angeben - die Szene in Hannovers Innenstadt hat die Polizei diese Woche zwei Abende lang ins Visier genommen. „Meine Seitenscheibe ist immer unten. Wir horchen nach dem Lärm“, berichtet Einsatzleiter Lars R..

Der 26-Jährige kennt die Hotspots in der Stadt. Beliebt sind Tunnel, in denen das Motorengeräusch besonders zur Geltung kommt, als Rennwagengefühl. Ebenso wie Straßen mit vielen Bars und Cafés, die Publikum bieten. „Die Poser fahren teilweise im Minutentakt an den bekannten Plätzen vorbei.“ Der Polizist schraubt selbst gerne an Autos und kann einschätzen, welchen Klang ein bestimmtes Modell hervorbringt und wo wahrscheinlich illegal nachgeholfen wurde.

Viele der Autos sind nur geleast

Am Steintor packen die Beamten das Phonmessgerät aus. Ein mutmaßlich zu lautes und manipuliertes Auto wurde aus dem Verkehr gezogen und auf den Platz gelotst, denn bei der Lautstärkemessung dürfen in nächster Nähe keine Gebäude stehen. Der Fahrer gibt Gas. Das Gerät misst deutlich zu viel Dezibel. Der erste Eindruck der Beamten hat sich bestätigt: Die Abgasanlage ist nicht zulässig. Für den Halter bedeutet das, mit dem Wagen darf er jetzt nur noch eine Werkstatt ansteuern, bis nachgebessert wurde. Ein wenig Frust macht sich breit.

08.07.2021, Niedersachsen, Hannover: Hendrik Vorreiter (M) von der Polizei Hannover führt eine Fahrzeugkontrolle in der Innenstadt durch. Quelle: Philipp Schulze/dpa

„Demut, Arroganz, Aggression, so sehen die Reaktionen aus“, sagt der Leiter des Einsatz- und Streifendienstes des Kommissariats Hannover-Mitte, Dirk Hallmann. Der typische Poser, so die Erfahrung der Polizei, ist zwischen 18 und 30 Jahren alt und männlich. Viele der Autos sind geleast oder nur kurz geliehen für den großen Auftritt. Manchmal führe das Imponiergehabe sogar zu riskanten Autorennen, sagt Hallmann. „Bei uns hier gab es bisher Gott sei Dank noch keine Toten.“

Lärm für Anwohner oft unerträgtlich

Die meisten Verstöße dürften sich nach Einschätzung des niedersächsischen Innenministeriums auf die baulichen Veränderungen an der Karosserie, der Lichtanlage und dem Motor beziehen. Die Veränderungen können zum Erlöschen der Betriebserlaubnis führen. Das Posing sowie illegale Kraftfahrzeugrennen gehen meistens einher mit Nötigungen und Lärmbelästigungen..

„Gute Arbeit“, ruft ein Passant in die nächste Kontrolle hinein: „Wenn man hier täglich arbeitet, ist der Lärm wirklich unerträglich.“ Eigentlich hatten sich die Beamten am anderen Ende des Fernroder-Tunnels positionieren und auf Poser warten wollen, doch schon bei der Anfahrt sind die beiden röhrenden Sportwagen aufgefallen.

„Es ist nicht nur laut. Es ist mega gefährlich“, sagt Lars R.. Bei Leistungen von mehreren Hundert PS erreiche man schnell Geschwindigkeiten, mit denen sich die Autos nicht mehr kontrollieren ließen. Es folgen mahnende Worte direkt an den Fahrer: „Überlegen Sie mal, der Radfahrer neben Ihnen hätte sich erschreckt, wäre gestürzt und mit dem Kopf aufgeschlagen.“ Sein Kollege Hendrik Vorreiter fügt hinzu: „Es ist der falsche Spielplatz.“

Probleme auch in anderen Städten

In Osnabrück hielt ein 19-Jähriger vor einigen Wochen die Polizei auf Trab. Er beschleunigte in der Stadt auf mehr als 100 Stundenkilometer, überholte rechts auf der Busspur und stoppte auch nicht an der roten Ampel. Ein 26-Jähriger forderte mit seinem 354-PS-Wagen ausgerechnet die Besatzung eines Zivilstreifenwagens zu einem Beschleunigungsduell auf. Erst mit 70, später mit bis zu 100 Kilometern raste er durch Osnabrück. Mit einer vor wenigen Monaten gegründeten „Task Force Race“ will die Polizei in Kooperation mit Stadt und Landkreis sowie der Staatsanwaltschaft Rasern und Posern verstärkt den Kampf ansagen.

Hendrik Vorreiter (M) von der Polizei Hannover führt eine Fahrzeugkontrolle in der Innenstadt durch. Quelle: Philipp Schulze/dpa

In Oldenburg gehen viele Beschwerden von Anwohnern ein. „Meist wegen ruhestörenden Lärms oder auch gefährlicher, rücksichtsloser Fahrweise“, erklärt Pressesprecher Stephan Klatte. Zu unterscheiden sei zwischen dem Phänomen des Posers und auf der anderen Seite den Tunern. „Die Autotuner gehen einem Hobby nach, basteln und schrauben meistens im Rahmen der legalen Möglichkeiten an ihren Autos herum. Es geht ihnen nicht um Öffentlichkeit oder Provokationen.“

Poser legten es hingegen häufig darauf an, aufzufallen - auch durch rasante Fahrweise. Seit 2018 gibt es in der Inspektion die Kontrollgruppe „Autotuning/Autoposer“.

Seit wann gibt es das Phänomen?

Eine Statistik zum Phänomen Poser gibt es in Niedersachsen bisher nicht. Erhebungsmöglichkeiten zu verbotenen Kraftfahrzeugrennen - seit 2017 ein Straftatbestand, der Haft zwischen zwei und zehn Jahren bedeuten kann - sind laut Innenministerium in Vorbereitung und sollen in diesem Jahr umgesetzt werden.

Regen zieht während des Schwerpunkteinsatzes in Hannover auf. Schlechte Bedingungen für die Poser: Das Publikum auf den Straßen fehlt, dazu der nasse Asphalt. Die Ausbeute der Kontrolle, die sich bis Mitternacht ziehen soll, könnte magerer werden.

Hendrik Vorreiter (l) von der Polizei Hannover führt eine Lautstärkemessung mit einem Schallpegelmessgerät an einem PKW durch. Quelle: Philipp Schulze/dpa

Seit wann das Phänomen auftritt, kann Polizist Dirk Hallmann nicht genau beziffern. „In den 90ern, als ich bei der Autobahnpolizei war, hatten wir das so nicht. Das waren damals eher die Tuner. Die Fahrzeuge heute haben ja ein ganz anderes Volumen. Wie hätte man mit 110 PS protzen sollen?“ Was Hallmann aber genau sagen kann: Seit rund zwei Jahren nehmen die Beschwerden aus der Bevölkerung zu. „Das Bewusstsein hat sich gewandelt.“ Viele wollten weder die Ruhestörung, noch die Umweltbelastung tolerieren.

Bußgelder schrecken kaum ab

In Bremen wird sogar eine bei Posern beliebte Kreuzung gesperrt. Die Sielwall-Kreuzung ist seit kurzem freitags bis sonntags während der Nachtstunden abgeriegelt. Zu Beginn wurden vorläufig Baken und Verkehrsschilder aufgestellt. Als dauerhafte Lösung prüft die Stadt Schranken, die sich durch Transponder automatisch öffnen. Die Polizei hat seit 2017 auch eine Handlungsanleitung für Beamte, die sich mit Posern, getunten Fahrzeugen und verbotenen Autorennen beschäftigen.

In Braunschweig finden regelmäßig Tuningfortbildungen für die Beamten und entsprechende Kontrollen statt. Im Stadtgebiet kooperieren Polizei und Ordnungsbehörden dabei, dass beim Verdacht des Erlöschens der Betriebserlaubnis das Fahrzeug zur Untersuchung von der Polizei sichergestellt oder beschlagnahmt wird, erläutert Sprecher Thorsten Ehlers. „Diese Verfahrensweise ist in der Vergangenheit bereits über 50 Mal praktiziert worden und führt dazu, dass der Verursacher nicht nur ein erhöhtes Bußgeld, sondern gegebenenfalls auch die Kosten für das Abschleppen, die Untersuchung durch den Sachverständigen und die Wiederinbetriebnahme des Pkw trägt.“

Beim Gedanken an die Bußgelder müssen die Polizisten in Hannover beinahe schmunzeln. Für unnötigen Lärm werden 10 Euro, für unnützes Hin- und Herfahren 20 Euro fällig. „Das schreckt niemanden ab“, sagt Lars R.. Er versucht bei jeder Kontrolle daher, für die Gefahren zu sensibilisieren: „Überlegen Sie mal, wie schnell diese kleine Ordnungswidrigkeit zu einem Strafverfahren werden kann, eventuell mit dem Vorwurf Totschlag. Nur bei einer Unachtsamkeit, weil man den Jungs zeigen wollte, wie cool die Karre ist.“

