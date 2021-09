„Es drängt“: Onay und weitere Bürgermeister fordern mehr Freiheiten bei der Verkehrswende

Hannover/Berlin

Die neue Bundesregierung, die nach der Bundestagswahl am 26. September gebildet wird, muss aus Sicht von 21 Bürgermeistern aus Kommunen aus ganz Deutschland die Bedingungen für die Verkehrswende deutlich verbessern. Am Mittwoch haben sie einen Appell mit Forderungen veröffentlicht, dem sich auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) angeschlossen hat.

Zusammengeschlossen haben sich die Kommunen im Dialog „Nachhaltige Stadt“, einem Projekt des Rates für nachhaltige Entwicklung, einem parteiübergreifenden Gremium, das die Bundesregierung berät. Die Bürgermeister setzen sich in ihrem Appell unter anderem dafür ein, dass Kommunen mehr Freiheiten in Sachen Verkehrswende bekommen.

Mehr Handlungsspielraum bei Tempo 30

„Wenn wir als Stadt größere Handlungsspielräume hätten, dann wären viele Entscheidungen im Sinne der Nachhaltigkeit viel unkomplizierter zu treffen – etwa bei der Einführung von Tempo-30-Zonen als neue Regel für einen klimaschonenden Straßenverkehr“, erklärt Markus Lewe (CDU), Oberbürgermeister der Stadt Münster.

Zudem setzen sich die Bürgermeister für ein nachhaltiges Bundesmobilitätsgesetz ein, anstelle des starren Bundesverkehrswegeplans. „Bei uns in Kiel geht es beispielsweise um den großflächigen Ausbau unserer ÖPNV-Systems. Solche Planungsverfahren müssen einfacher und effizienter werden“, fordert Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD).

Dass andere Kommunen ähnliche Probleme haben wie Hannover, zeigt das Beispiel der Stadt Bonn. „Wenn der Bund eine Autobahn mitten im Bonner Stadtgebiet von vier auf sechs Spuren ausbauen will, und zudem ein begleitender Radweg nicht möglich ist, dann ist das nicht nachhaltig“, kritisiert Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne). In Hannover soll der Südschnellweg nach Autobahnstandard verbreitert werden, auch dort will der Bund keinen begleitenden Radweg bauen. Dagegen regt sich Protest.

Onay: Umweltverbund muss 2030 auf 70 Prozent kommen

Weitere Forderungen der Bürgermeister sind ein CO2 Preis, der hoch genug ist, um eine echte Lenkungswirkung zu entfalten, der Abbau klimaschädlicher Subventionen, mehr Fördermittel, die zugleich mit weniger Bürokratie verbunden sein sollen, außerdem bessere Rahmenbedingungen für neue Mobilitätsformen.

„Es drängt. Wenn wir es mit dem Klimaschutz und der Mobilitätswende ernst meinen, muss der Rahmen dafür schnell gesetzt werden“, sagt Hannovers OB Onay. In Großstädten müsse der Anteil des Umweltverbundes, also von Fuß- und Radverkehr, ÖPNV, Bahn und Sharing-Angeboten, auf „mindestens 70 Prozent“ gesteigert werden. Zuletzt lag er in Hannover bei rund 62 Prozent. Onay fordert vom neuen Bundestag und der kommenden Bundesregierung, „die nachhaltige Mobilitätswende zu einer Priorität zu machen“.

Von Christian Bohnenkamp