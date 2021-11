Hannover

In den allermeisten Fällen gelangen Anzeigen gegen Polizisten nicht zur Anklage. Bei den beiden Polizeikommissaren (31 und 26) des Kommissariats Mitte war das anders. Sie mussten sich am Donnerstag wegen Freiheitsberaubung und Nötigung im Amtsgericht Hannover verantworten. Der Staatsanwalt forderte je acht Monate Haft auf Bewährung für die beiden Beamten. Das hätte wohl das Ende ihrer polizeilichen Laufbahn bedeutet.

Am 31. Oktober 2019 rückten die Angeklagten um 7.15 Uhr in die Georgstraße aus. Dort gab es eine tätliche Auseinandersetzung. Ein Zeuge filmte den Einsatz und behinderte die Polizisten bei ihrer Arbeit. Also wurde er zur Personalienfeststellung mit auf die Wache genommen. Anschließend durfte er gehen. Alltagsgeschäft für die Beamten.

Angeklagter kann sich Verfahren nicht erklären

„Wir stehen immer in der Öffentlichkeit und werden öfter gefilmt“, sagte ein Angeklagter (26). Das Verfahren könne er sich bis heute nicht erklären. Er sei Beamter auf Probe. „Deshalb ist es umso wichtiger, dass ich korrekt arbeite.“

Das Verfahren kam mit mehreren Monaten Verzögerung in Gang. Als der „Videofilmer“ wegen der Schlägerei in der Georgstraße als Zeuge geladen wurde, traten die Vorwürfe zutage. Der Betroffene fand an dem Verhalten der Polizisten nichts Schlimmes; der Staatsanwalt schon. So sollen die Angeklagten den Zeugen ohne richterliche Anordnung länger als nötig in Gewahrsam behalten haben. Die Rede ist von 15 Minuten. Und dann sei die Freilassung von der Löschung der Videoaufnahmen abhängig gemacht worden.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Aus Mangel an Beweisen

Richter Burkard Littger konnte keine Freiheitsberaubung erkennen. „Die Mitnahme des Zeugen war berechtigt. Er hatte die Maßnahme gestört“, urteilte er. Der Freispruch von der Nötigung geschah sozusagen aus Mangel an Beweisen. So sei nicht auszuschließen, dass der Zeuge die Beamten falsch verstanden habe. Und er konnte die Polizisten nicht wieder erkennen, die ihn genötigt haben sollten. „Es bleiben Restzweifel am Geschehen“, erklärte der Richter. Er hielt fest, dass die Angeklagten nicht ordnungsgemäß gehandelt haben. Sie hatten die Festnahme des „Videofilmers“ nicht im Wachbuch dokumentiert.

Und der Richter betonte, die eventuellen beruflichen Folgen für die Beamten hätten für das Urteil keine Rolle gespielt.

Von Thomas Nagel