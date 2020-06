„Wir trösten trotzdem“: Wie das Kita-Hygienekonzept scheitert

Hannover

Immer mehr Kinder im Land dürfen zurück in die Kitas. Dabei ist aber vor allem eines wichtig: Die Einhaltung der Hygieneregeln. Doch bei der Arbeit mit Kleinkindern ist das gar nicht so einfach.

Eine Erzieherin aus der Region Hannover beklagt: „Wir sind alle sehr unsicher, wie wir den Spagat zwischen Infektionsschutz und angemessener pädagogischer Betreuung hinbekommen sollen.“ Einerseits wolle man sich selbst schützen, das Infektionsrisiko für alle so gering wie möglich halten, andererseits sei das praktisch aber kaum umsetzbar. „Kleine Kinder weinen viel, müssen getröstet werden. Unseren eigenen Schutz stellen wir dann hinten an und trösten trotzdem.“ Distanzgebote seien kaum einzuhalten. Und auch die zusätzliche Arbeit, die seit dem Coronavirus auf die Fachkräfte zukomme, erschwere den Alltag. „Wenn wir tatsächlich alle Flächen so intensiv reinigen würden, wie es sich das Land wünscht, müssten wir noch mehr Überstunden machen, als wir es ohnehin schon tun“, sagt sie gegenüber der NP.

Eine Schwierigkeit, mit der augenblicklich viele Einrichtungen im Land zu kämpfen haben. Silke Gerike ist Vorstandsvorsitzende des Waldorfkindergartens am Maschsee, auch sie weiß: „Auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommen wegen des Hygienekonzepts eine Menge zusätzliche Aufgaben hinzu.“ Der Putzaufwand sei deutlich größer als bisher.

Funktioniert das Hygienekonzept bei weiteren Lockerungen?

Aber nicht nur das – auch die Angst vor der Infektion bleibt. Der niedersächsische Städte- und Gemeindebund sagte gegenüber der NP, dass dies sowohl für die Erzieher, aber auch für die Eltern zutreffe. „Das ist eine Ausnahmesituation, die genau geregelt werden muss.“ Bei den weiteren Lockerungen sei das Konzept kaum mehr einzuhalten.

Ein Punkt, bei dem auch Ingrid Kröger, Fachbereichsleiterin für der Kindertagesstätten bei der Awo Hannover, ansetzt: „Das Hygienekonzept lässt sich momentan zumindest teilweise umsetzen.“ Allerdings wisse sie auch sie nicht, wie die Regeln eingehalten werden können, wenn ab Mitte Juni wieder deutlich mehr Kinder die Kitas besuchen sollen.

Anders sieht das die Stadt Hannover. Auf NP-Nachfrage sagte eine Sprecherin: „Die Umsetzung des Rahmen-Hygieneplan des Landes sowie darüber hinausgehender Hygienemaßnahmen funktioniert gut. Allerdings waren erhebliche Umstellungen in der pädagogischen Arbeit erforderlich.“ So habe man das offene Betreuungskonzept umstellen müssen.

Kultusministerium weist Kritik ab

Ein Sprecher der Landesregierung machte deutlich, dass die Arbeitsbedingungen in der Hand der Träger liegen. Die Kritik am Distanzgebot wies er allerdings von sich und verwies auf das Hygienekonzept. In dem heißt es: „Das Distanzgebot in der Arbeit mit Kindern im Alter bis zur Einschulung lässt sich im pädagogischen Alltag der Kinderbetreuung nicht umsetzen. Umso wichtiger ist es, dass Maßnahmen ergriffen werden können, die helfen, dies zumindest teilweise auszugleichen.“ Der Sprecher des Hauses von Kultusminister Grant Hendrik Tonne ( SPD) sagte auch, dass der Gesundheitsschutz der Erzieher oberste Priorität habe.

Doch der Kirchengewerkschaft Niedersachsen geht das nicht weit genug. Seit einer Infektion in der Zächäus-Kita des Stadtkirchenverbandes, seien die Mitarbeiter verunsichert, heißt es in einem offenen Brief an Kultusminister Grant Hendrik Tonne und Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD). Denn offenbar seien nicht genügend finanzielle Mittel da, um alle Mitarbeiter der Einrichtung auf das Virus zu testen. Die Forderung ist dabei eindeutig: „Wir bitten Sie als Landesregierung Niedersachsen, die Bedingungen dafür herzustellen, dass wie im Land Hessen auch, für Kita Beschäftigte, die in einer Einrichtung mit einer nachweislichen Corona-Infektion beschäftigt sind, die sofortige Möglichkeit einer unentgeltlichen Testung eingeräumt wird.“ Es dürfe nicht sein, dass auf Kosten der Erzieher gespart werde. Außerdem fordert die Gewerkschaft „Pool-Testungen“, um sicherzustellen, dass keine Infektion in den Einrichtungen auftritt.

Von Mandy Sarti