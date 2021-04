Hannover

Baustart sollte erst Ende des Jahres sein, jetzt ist es schon Ostern geworden: Die Erdarbeiten für den Erweiterungsbau des Gymnasiums Lutherschule haben in dieser Woche begonnen. In zwei Jahren soll der fünfgeschossige Kubus mit 2 000 Quadratmetern Nutzfläche fertiggestellt sein. Die Kosten für das Projekt sind auf rund 15,4 Millionen Euro angesetzt, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Die Erweiterung wird durch die Wiedereinführung des 13. Schuljahres (G9) und die Schließung einer Schulaußenstelle nötig. Zugleich wird die Schule zu einem vierzügigen Gymnasium ausgebaut. Zukünftig sollen hier 1.100 Schüler statt bisher 720 unterrichtet und im Ganztagsbetrieb betreut werden. Gebaut wird am Hauptstandort der Lutherschule am Engelbosteler Damm in der Nordstadt. Besonderheit: Der Neubau entsteht nicht an der Straßenfront, sondern wird um 14 Meter nach hinten versetzt. Grund ist eine alte Bau-Bestimmung.

„Eine städtebauliche Aufwertung für den Standort“

„Der für die Lutherschule dringend benötigte Anbau wird über seine Bildungsfunktion hinaus eine Bereicherung für den Engelbosteler Damm und das Umfeld darstellen“, sagt Stadtbaurat Thomas Vielhaber.“ Durch das Zurückweichen des freistehenden Gebäudes von der Straßenkante entstünden neue Räume und auch neue Verbindungen zwischen Schule und Stadt. „Und schließlich trägt das Gebäude mit seiner profilierten Klinkerfassade und den großen Fensteröffnungen zur städtebaulichen Aufwertung des Standortes bei.“ Gebaut wird das Gebäude nach Plänen des Büros „Kleyer-Koblitz-Letzel-Freivoge-Architekten zusammen mit Sinai-Landschaftsarchitekten, die beide aus Berlin kommen.

Durch den Erweiterungsneubau entstehen in erster Linie allgemeine Unterrichtsräume. Hinzu kommen Fachunterrichts- und Differenzierungsräume, Flächen für den Ganztagsbetrieb sowie freie Lernzonen. Im Erd- und dritten Obergeschoss befindet sich der Ganztags- und Kunstbereich, im ersten und zweiten Obergeschoss die sogenannten „Lernhäuser“ der Jahrgangsstufen neun und zehn. Im vierten Obergeschoss schließlich sind die naturwissenschaftlichen Fachräume untergebracht. Der Neubau wird über ein großzügiges Foyer vom Schulhof erschlossen.

Photovoltaikanlage liefert Strom für das Gymnasium

Auch für die Umwelt wird etwas getan: Das begrünte Flachdach bekommt noch eine Photovoltaikanlage, der erzeugte Strom mit einer Leistung von 30 Kilowatt soll vorrangig im Gebäude selbst verbraucht werden, so die Stadt. Produziert die Anlage mehr Energie, soll sie ins öffentliche Netz eingespeist werden. Das Gebäude erhält eine mechanische Be- und Entlüftungsanlage. Die Räume der Obergeschosse werden im Sommer vollständig über Fenster gelüftet, im Winter mechanisch. Die Nachtauskühlung erfolgt über Lüftungselemente in den Fensterbändern.

Der neue Schulhof nimmt die bereits vorhandenen Wegeverbindungen zwischen Hauptgebäude, Mensa und Sporthalle auf und wird durch neue Spielzonen und Bäume ergänzt. Farbige Sitzelemente bieten schattige und sonnige Sitzmöglichkeiten. Zum Engelbosteler Damm hin lässt die Stadt Hecken pflanzen. Hochbeete gibt es auch, sie werden als Schulgarten genutzt. Das unter Denkmalschutz stehende Hauptgebäude der Lutherschule von Architekt Otto Ruprecht wurde bis 2015 umfangreich saniert und umgestaltet. Seit 2013 ist eine damals neu gebaute Mensa auf dem Schulgelände in Betrieb.

Von Andreas Voigt