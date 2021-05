Erstimpfungen teils ausgesetzt: Was Wartende jetzt beachten müssen

Hannover

Die Aufregung ist groß. Weil Impfstoff knapp ist, das Zeitfenster für die Zweitimpfung sich für viele Menschen jedoch schließt, fährt Niedersachsen die Erstimpfungen deutlich runter. Was bedeutet das für die Ungeimpften der Prioritätsgruppe drei? Die Warteliste wird immer länger, und schon im Juni könnte die Priorität ganz aufgehoben werden. Viele Betroffene befürchten, sich am Ende neu anstellen zu müssen.

Zumindest diese Sorge kann das Sozialministerium den Menschen nehmen. Auch wenn die Priorisierung für die sogenannten mRNA-Impfstoffe von Moderna und Biontech wegfällt, sollen laut Sprecherin Stefanie Geisler zunächst alle auf der Warteliste stehenden Impfberechtigten der Gruppe drei vorrangig behandelt werden. Das sagt jedoch noch nichts darüber aus, wann sie ihre erste Spritze tatsächlich erhalten. Wer die Voraussetzungen erfüllt und nicht das Glück hat, über das Impfportal des Landes einen kurzfristig freigewordenen Termin zu ergattern, muss sich weiterhin gedulden. „Derzeit stehen rund 83.000 Menschen aus der Region Hannover auf der Warteliste für das Impfzentrum auf dem Messegelände“, sagt Regionssprecher Christoph Borschel.

Über 1400 Impftermine schnell ausgebucht

Ab Montag dürfte die Liste noch länger werden. Im zweiten Schritt der Öffnung der Prioritätsgruppe 3 sind dann weitere Berufsgruppen impfberechtigt – unter anderem Mitarbeitende im Lebensmitteleinzelhandel, in Verfassungsorganen sowie die Medien. Gleichzeitig hält Niedersachsen Impfstoff bis auf Weiteres vorrangig für Zweitimpfungen zurück, weil aktuell weniger Mengen geliefert werden als geplant. In einigen niedersächsischen Zentren werden Erstimpfungen ganz ausgesetzt. In Hannover finden sie laut Sprecher Borschel in einem „deutlich reduzierten Rahmen“ statt. Die Termine für Zweitimpfungen zuverlässig einzuhalten, habe Priorität.

Es gibt jedoch Ausnahmen. So wurde am Freitagvormittag in Hannover über das Impfportal des Landes kurzfristig ein großes Kontingent mit Moderna freigegeben. Laut der privaten Initiative Impfsuche.de waren über 1400 Termine innerhalb kürzester Zeit vergeben. Die Region hat auf diese kurzfristigen Angebote übrigens keinen Einfluss. „Wir melden lediglich die Mengen Impfstoff, die uns zur Verfügung stehen“, so Borschel. Die Vergabe der Termine – ob über die Warteliste oder per Spontanbuchung – erfolge über das Land.

Pro Woche nur zwölf Biontech-Dosen für Erstimpfungen

Kommen Impfwillige, die auf Biontech oder Moderna bestehen, ansonsten in den Arztpraxen schneller dran? Nein, sagt Detlef Haffke, Sprecher der Kassenärztlichen Vereinigung (KVN). Ab Montag dürfen niedergelassene Ärzte Biontech zur Erstimpfung – Moderna wird in den Praxen derzeit gar nicht verwendet – nur noch in genau festgelegten Mengen verimpfen. „Das sind exakt zwölf Dosen pro Woche, der Rest muss für Zweitimpfungen verwendet werden“, erklärt Haffke. Die Chance, spontan an einer der zwölf Dosen zu kommen, sei jedoch gleich null: „Auch die Praxen haben in der Regel alle eine Warteliste und melden sich bei den Patienten, wenn sie an der Reihe sind“, betont der KVN-Sprecher.

Schneller könnte es hingegen mit Astrazeneca gehen. Für den Impfstoff gibt es keine Priorisierung mehr. Wegen seltener Fälle von Thrombosen in Hirnvenen wurde es in Deutschland zeitweise nur noch Menschen ab 60 Jahre empfohlen. Mittlerweile können sich auch unter 60-Jäh­ri­ge nach ärztlichem Ermessen und sorgfältiger Aufklärung damit impfen lassen. Zudem ist es möglich, den empfohlenen Abstand zwischen Erst-und Zweitimpfung von zwölf Wochen auf vier Wochen zu verkürzen. Eine umstrittene Entscheidung, die in Arztpraxen mittlerweile seltsame Blüten treibt. KVN-Sprecher Haffke berichtet von Patienten, die nach der Erstimpfung mit Biontech für den zweiten Piks lieber Astrazeneca möchten. Offenbar lockt die Aussicht, so noch früher in den Genuss von Lockerungen für Durchgeimpfte zu kommen. „Ärzte raten ihren Patienten aber davon ab“, so Haffke.

Von André Pichiri