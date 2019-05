Hannover

Helsinki ist ab sofort nur noch 120 Minuten von Hannover entfernt. So lange braucht ein Direktflug mit der Gesellschaft Finnair, die am Montag erstmals mit einer ihrer Maschinen auf dem Flughafen der Landeshauptstadt gelandet ist. Für Reisende ist die Route nicht nur eine schnelle Verbindung in die finnische Hauptstadt, sondern auch ein Portal für Langstreckenflüge nach Asien und Nordamerika.

Mehr als zehn Jahre dauerte der Flirt mit Finnair. Am Montag konnte Flughafen-Chef Raoul Hille endlich Vollzug melden. „Ein guter Zeitpunkt“, wie er betonte. „ Finnair hat sich zu einer äußerst erfolgreichen Fluglinie entwickelt.“ Auch Jan Pellinen, Chef von Finnair Deutschland, freute sich „riesig“. Zunächst fünfmal pro Woche startet die Maschine vom Typ Embraer 190 Richtung Helsinki, ab dem 1. Juni dann sogar täglich.

Über Helsinki nach Japan und Los Angeles

Finnland hat sich zu einem attraktiven Urlaubsland entwickelt. Helsinki ist zugleich ein Tor in Richtung Asien, von dem nun auch Reisende von Hannover aus profitieren – unter anderem mit schnellen Flügen in die japanischen Metropolen Sapporo und Tokyo angeboten. Auch mit einem günstigen Drehkreuz nach Nordamerika können die Finnen punkten. „Nach Los Angeles bieten wir von Hannover aus einen der schnellsten Flüge an“, kündigte Pellinen an.

Die erste Maschine wurde am Montag gegen 17.50 Uhr mit einer Wasserdusche der Flughafen-Feuerwehr empfangen. Unter den Gästen war auch Aliisa Tornberg, 1. Sekretärin der finnischen Botschaft in Berlin. Sie freue sich, „dass Hannover und Helsinki nun näher zusammenrücken“.

Von André Pichiri