Erster Corona-Samstag: Regale nach Ansturm auf Supermärkte wieder leer

Auf den Gängen des Kaufland in Laatzen rangieren die Kunden dicht gedrängt mit ihren Einkaufswagen umher. Die sind prall gefüllt, es ist deutlich mehr los als sonst – am ersten Samstag, nachdem das Coronavirus auch in Hannover das Leben erheblich beeinflusst.

„Heute Morgen war es ein regelrechter Ansturm. Schon als wir um 7 Uhr aufgemacht haben, warteten viele Kunden“, sagt eine Kaufland Mitarbeiterin. Jetzt gegen Mittag sei es etwas abgeflaut. „Es gibt ja nichts mehr.“ Die Regale – sie sind schon geplündert.

Viel Nudeln gibt es im Edeka am Südbahnhof nicht mehr. Quelle: privat

Nicht nur beim Kaufland, in der gesamten Stadt sind die Lebensmittelläden voll, wie sonst nur vor den Weihnachtsfeiertagen. An den Kassen bilden sich lange Schlangen. Dazu machen Gerüchte die Runde: So hieß es, der Edeka am Südbahnhof mache schon um 15 Uhr zu. Das stimmt natürlich nicht, aber dennoch dürfte es den ein oder anderen motiviert haben, pünktlicher als sonst üblich einzukaufen.

„Gibt es noch irgendwo Klopapier ?“

Weiterhin besonders knapp: Das Toilettenpapier. Dort wo es das normalerweise im Kaufland zu kaufen gibt, steht heute Alufolie. Die gibt es noch reichlich – sie ist aber vielleicht nicht die beste Alternative bei der Körperhygiene am Darmausgang. „Wo ist denn das Mehl? Und gibt es hier noch irgendwo Klopapier“, fragt eine Frau eine Mitarbeiterin. Sie verneint: „Es ist alles weg und das schon lange.“

Eine einsame Packung Eier im Kaufland in Laatzen. Quelle: privat

Auch an anderen Orten ist das Toilettenpapier vergriffen. Als Geheimtipp gelten inzwischen kleine, versteckte Lebensmittelläden. Sie haben noch ein paar Rollen.

Einkaufswagen voller Ravioli

Daneben lassen vor allem Nudeln, Reis, Aufbackbrötchen, Konserven und Eier die Hamsterkauf-Herzen höher schlagen. Immerhin waren sie mittags noch nicht überall vergriffen. Einzelne Fusilli-Packungen liegen im riesigen Supermarkt in Laatzen einsam im Regal.

Sicher ist sicher: Ein voller Einkaufswagen im Kaufland in Laatzen. Quelle: privat

Dennoch geht zumindest am Mittag alles gesittet zu, es gibt keine Rangeleien um die letzte Packung Taschentücher. Aber trotzdem fallen einige Einkaufswagen auf: Zwei junge Männer haben rund 30 Dosen Ravioli, 60 Liter haltbare Vollmilch und rund 15 Packungen Nudeln gestapelt – in einem ihrer zwei Einkaufswagen.

Nur eine Packung Toilettenpapier pro Einkauf

Einige Supermärkte lassen keine Hamsterkäufe mehr zu. Im Rewe-Laden an der Limmerstraße weist ein handgeschriebenes Schild die Kunden darauf hin, dass sie bestimmte Waren „bitte nur in haushaltsüblichen Mengen“ kaufen sollen. Dies gilt für Artikel wie Nudeln, Reis, Mehl, Milch oder Toilettenpapier. „Pro Einkauf maximal drei Stück pro Artikel“, steht dort geschrieben.

Und das Toilettenpapier gibt es sogar nur einmal – wenn es denn noch da ist.

Der Rewe an der Limmerstraße bittet seine Kunden, Maß zu halten. Quelle: privat

