Erster Corona-Fall in Schule in Hannover – Gymnasium schickt Schüler heim

Nach der Rückkehr in den Präsenzunterricht hat es einen ersten Corona-Fall an einer Schule in Hannover gegeben. In der Ricarda-Huch-Schule ist ein Schüler positiv auf das Coronavirus getestet worden. Noch bevor das Ergebnis bekannt war, hatte das Gesundheitsamt bei 14 Schülern und zwei Lehrern des Gymnasiums eine 14-tägige Quarantäne angeordnet. Sie müssen zum Teil bis zum 3. Juni Zuhause bleiben. Der betroffene Schüler hatte mit ihnen Kontakt im Unterricht.

Das Gymnasium Isernhagen in Altwarmbüchen hat wegen eines Corona-Verdachtsfall bei einer Schülerin am Dienstag gleich alle 220 Schüler, die sich zu diesem Zeitpunkt in dem Gebäude befanden, nach der vierten Stunde nach Hause geschickt. Die Schülerin sei nach Auskunft der Schule am Dienstagmorgen auf das Virus getestet worden, das Ergebnis stehe noch aus. Sie war zuletzt in der vergangenen Woche in der Schule und habe sich Dienstag krank gemeldet.

Region: Verdachtsfälle kein Grund, Schule zu schließen

Den Präsenzunterricht auszusetzen und die Schule vorerst zu schließen, sei nach Angaben der Region nicht notwendig. „Grundsätzlich ist aus der Perspektive des Infektionsschutzes ein Verdachtsfall und auch ein bestätigter Fall kein Grund, eine ganze Schule zu schließen“, sagt Sprecher Christoph Borschel. Es sei wichtiger zusammen mit dem Gesundheitsamt zu prüfen, mit welchen Personen der Betroffene einen engen Kontakt habe – also länger als 15 Minuten und mit weniger als zwei Metern Abstand. Damit seien nicht automatisch alle Menschen gemeint, die das Gebäude betreten haben, so Borschel.

Das Gymnasium Isernhagen hat am Dienstag die Schule nach Hause geschickt. Quelle: Beate Suckow/Archiv

Anders als bei der Ricarda-Huch-Schule läge bei dem Fall in Altwarmbüchen kein begründeter Verdacht vor, weil die Schülerin keinen Kontakt zu einem Corona-Infizierten hatte. Deswegen habe das Gesundheitsamt auch keine Quarantäne angeordnet.

„Unheimliches Bild“ in den Klassenräumen

Die Gewerkschaft GEW hält die Hygieneregeln an den Schulen noch immer nicht für ausreichend. Es werde billigend in Kauf genommen, dass sich Fälle in Schulen verbreiteten. „Wir brauchen kleinere Lerngruppen und viel mehr Platz in den Schulen“, fordert Gewerkschaftssekretärin Maren Kaminski.

Florian Reetz vom Landesschülerrat lobt, dass die Lehrer die erforderlichen Corona-Regeln gut kommuniziert hätten. Eine Angst unter den Schülern vor einer Corona-Infektion nehme er nicht wahr. „Das Bild in den Klassenräumen ist schon unheimlich. Man sitzt mit mehr als zwei Metern auseinander und viele tragen in den Schulen eine Maske. Das weist einen immer auf diese unsichtbare Gefahr hin.“ Es sei wichtig, dass der Präzensunterricht bleibe. Das Homeschooling verschärfe Bildungsunterschiede – das sieht auch die GEW so. „Lehrer berichten, dass sie bei einigen Schülern wieder bei Null anfangen müssen“, sagt Kaminski.

Seit Ende April kehren die Schüler Schritt für Schritt in den Präsenzunterricht zurück. Derzeit werden die Jahrgänge 3, 4, 9, 10 und 12 wieder in den Schulen unterrichtet. Als nächstes folgen die Schüler der elften Klasse. In den Schulen gelten strenge Hygnienevorschriften.

Von Sascha Priesemann