Erst noch ein Buch – dann startet Anja Ritschel bei der Stadt Hannover durch

Hannover

In den ersten 100 Tagen will sie mindestens 100 Gespräche führen – Anja Ritschel (55, Bündnis 90/Die Grünen) sagt im NP-Interview, wann sie ihr Amt als Hannovers Wirtschafts- und Umweltdezernentin antritt, was ihre Schwerpunkte sind und wie sie sich eine attraktive Innenstadt vorstellt.

Glückwunsch zur Wahl, Frau Ritschel! Hätten Sie damit gerechnet, dass Sie diesmal mehr Stimmen erhalten als erforderlich?

Ich freue mich einfach über das gute Ergebnis und bin sicher, dass ich mit dem neuen Rat vertrauensvoll zusammenarbeiten kann. Wer mich gewählt hat, weiß ich nicht und spekuliere auch nicht darüber. Mir wäre auch eine offene Abstimmung Recht gewesen, denn dann weiß man besser, woran man ist.

Wann werden Sie Ihr Amt antreten?

Am 15. Januar. Ich arbeite gerade noch an einem Klimabuch mit, das will ich abschließen.

„Manches wird vielleicht noch nicht so wahrgenommen“

Im ersten Anlauf sind Sie gescheitert, weil in Ihnen fast alle eine Expertin für Umwelt sehen – nicht aber für Wirtschaft. Wie gehen Sie mit dem Zweifel um?

Mir sind beide Bereiche meines Dezernats gleichermaßen wichtig. Ich bringe viele Kompetenzen und Berufserfahrung mit, manches wird vielleicht noch nicht so wahrgenommen. Ich habe zwar noch keine klassische Wirtschaftsförderung gemacht, aber war engagiert in Aufsichtsräten, Verwaltungsräten und Gesellschafterversammlungen. Kurzum: Ich habe wirtschaftliche Verantwortung in Unternehmen getragen. Ich bin sicher, dass ich die Funktion gut ausfüllen werde.

Das Kohlekraftwerk Stöcken geht schneller vom Netz als ursprünglich vorgesehen. Das ist geregelt und dürfte der wohl wichtigste städtische Beitrag im Kampf gegen den Klimawandel sein. Wie und mit welchen Projekten wollen Sie eigene Marken setzen?

Die Energiewende ist sicherlich der wichtigste Baustein im Kampf gegen den Klimawandel. Aber wir brauchen noch viele weitere Bausteine. Klimaschutz bedeutet Einsatz in allen Bereichen – angefangen von Gebäudebestand über Mobilität und Konsum bis hin zur Wirtschaft. Um nur ein Beispiel zu nennen: Der Flughafen will bis 2050 klimaneutral sein, die Stadt Hannover schon 2035. Wir müssen also alle unsere Kräfte bündeln. Es zeigt aber auch, wie wichtig es ist, Wirtschaft und Umwelt zu verzahnen.

„An der Eilenriede hängt mein Herz“

Hannover gilt als Großstadt im Grünen – auch dank des Stadtwaldes, der Eilenriede. Jetzt aber sind 20 bis 30 Prozent der rund 600.000 Bäume krank. Was können und wollen Sie tun, um den Bestand zu retten?

An der Eilenriede hängt mein Herz, denn sie ist die grüne Lunge Hannovers. Von 2005 bis 2008 war ich explizit dafür zuständig als Bereichsleiterin Forsten, Landschaftsräume und Naturschutz. Ich kenne also die Probleme. Die Eilenriede ist als Mischwald zwar besser aufgestellt als ein Fichtenforst. Aber wir müssen alles tun, um unseren Stadtwald resilienter zu gestalten. Das Spannende an der Waldwirtschaft ist ja, dass wir erst in einigen Jahrzehnten sehen werden, ob wir mit heutigen Maßnahmen richtig liegen.

In keiner anderen Stadt Deutschlands gibt es so viel öffentlich zugängliche Grünflächen wie in Hannover. Das belegen Daten aus der EU-Statistik. Aber droht nicht Flächenfraß, weil Hannover dringend auch mehr Wohnungsbau braucht?

Die Bürger und Bürgerinnen wollen, dass Hannover so grün bleibt, wie es ist. Das ist auch meine Intention. Aktuell gibt es große Projekte wie Kronsrode oder Wasserstadt Limmer. Sie zeigen, dass städtebauliche Entwicklung und damit Wohnungsbau nicht unbedingt zu Lasten von Grün gehen müssen. Grundsätzlich ist es aber oberstes Gebot, mit Flächen sparsam umzugehen und sie effizient zu nutzen.

Heißt: Mehr Verdichtung, lieber noch zwei Etagen auf den Bestand?

In vielen Bereichen kann es das richtige Mittel sein, kompakter und höher zu bauen. Das gilt übrigens auch für den gewerblichen Bereich. Warum zum Beispiel sollen Discounter immer nur eingeschossig sein?

100 Gespräche in 100 Tagen

Sie leben seit Jahren in dieser Stadt – mal abgesehen von den Jahren als Erste Stadträtin in Bielefeld. Was wünschen Sie sich für die Innenstadt? Haben Sie eigene Ideen im Kampf gegen Leerstand und für den Innenstadt-Dialog?

In vielen Antworten der Bürgerbefragung finde ich mich wieder. Auch ich wünsche mir mehr Aufenthaltsqualität, mehr Grün und vielfältigere Angebote. Das kann nicht allein Stadtverwaltung leisten, aber wir können den Rahmen setzen.

Ihr Vorvorgänger Hans Mönninghoff hat bei seinem Amtsantritt 2005 angekündigt, in den ersten 100 Arbeitstagen 100 hannoversche Firmen und Wirtschaftsinstitutionen zu besuchen. Sie waren kurz zuvor seine Referentin, sollen ihm das sogar vorgeschlagen haben. Ist Ihr Ansatz heute noch derselbe?

Definitiv ja. Bei meinem Start in Bielefeld habe ich mir vorgenommen, in den ersten 100 Tagen mindestens 100 Gespräche zu führen. So will ich es auch jetzt halten. Das entspricht meiner Arbeitsweise, strukturiert an Aufgaben zu gehen, erst zuzuhören und dann zu entscheiden.

Gibt es da Präferenzen. Welcher Wirtschaftszweig, welches Unternehmen bedarf wohl am dringendsten Ihre Aufmerksamkeit?

Mir ist erst einmal daran gelegen, ein möglichst breites und umfassendes Bild zu bekommen. Ich wünsche mir insofern Kontakt zu möglichst vielen und unterschiedlichen Akteuren aus Wirtschaft und Umwelt. Natürlich ist genauso wichtig, erst mal im Dezernat die Runde zu machen bei den unterschiedlichen Fachbereichen, Eigenbetrieben und den Unternehmen, an denen die Stadt beteiligt ist.

Von Vera König