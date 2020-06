Erst „getankt“, dann bei Spritztour den BMW vom Kumpel geschrottet

Hannover

Ein betrunkener 26-Jähriger hat am frühen Samstagmorgen in Groß Buchholz das Auto eines Bekannten entwendet – um eine Spritztour zu unternehmen. Während seiner Tour verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und beschädigte es erheblich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Fahrzeug oder einen Unfall bemerkt haben.

Laut Polizei Hannover hatte sich der 26-Jährige am Samstag zwischen 4.30 und 9.30 Uhr in der Straße „Warburghof“ die Schlüssel des grauen BMW 320d mit dem Kennzeichen „H-ZC 777“ ohne Kenntnis des Besitzers sowie ohne Fahrerlaubnis an sich genommen und sich betrunken ans Steuer gesetzt – und später dem Eigentümer das demolierte Fahrzeug wieder vor die Tür gestellt.

Der rief daraufhin die Polizei, die den mutmaßlichen Fahrer aufsuchte und einem Atemalkoholtest unterzog. Dieser ergab 1,47 Promille. Zudem wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet. „Welche Strecke der Mann mit dem Wagen anschließend fuhr, ist unklar und Teil der Ermittlungen“, so Polizeisprecher Michael Bertram. „Der Fahrer gab gegenüber dem Halter lediglich an, einen Schnellweg gefahren zu sein.“

Front und linke Seite stark beschädigt

Die am Fahrzeug festgestellten Schäden deuten zumindest darauf hin, dass das Auto mit einer Leitplanke kollidierte. Am stärksten in Mitleidenschaft gezogen wurde bei dem unerlaubten und riskanten Ausflug die Front sowie die gesamte linke Seite. Die Schäden bewegen sich hauptsächlich in einer Höhe von 40 bis 70 Zentimetern.

Zeugen, die Hinweise zu der Trunkenheitsfahrt, dem genannten Fahrzeug oder möglichen Schäden machen können, werden gebeten, sich in der Polizeistation Kleefeld unter Telefon 0511 /109 3295 zu melden.

Von Simon Polreich