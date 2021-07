Erst Präsenzpflicht, dann Videoschaltung – so tagt Hannovers Rat am 15. Juli

Hannover

Kuppelsaal oder Eilenriedehalle – noch ist nicht klar, wo sich Hannovers Rat am 15. Juli zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause trifft. „Beide Räumlichkeiten sind gut klimatisiert, und das ist gut so“, sagt der Ratsvorsitzende und Bürgermeister Thomas Hermann (SPD). Er rechnet damit, dass das Treffen kaum vor 21 oder 22 Uhr zu Ende geht.

Wegen der Corona-Pandemie finden die Sitzungen seit Monaten in einer Mischung aus Präsenz und Videoschaltung statt. Doch diesmal ist das nicht möglich. Der Rat verabschiedet Sabine Tegtmeyer-Dette als Erste Stadträtin, Wirtschafts- und Umweltdezernentin. Die Wahl ihrer Nachfolger (OB Belit Onay schlägt Stadtkämmerer Axel von der Ohe als seinen Vertreter und Anja Ritschel als neue Dezernentin vor) ist namentlich und geheim.

Erst abstimmen, dann nach Hause fahren

„In einer Zoomkonferenz lässt sich nicht geheim abstimmen“, berichtet Hermann. Die Geschäftsordnungskommission habe deshalb entschieden, dass alle Ratsmitglieder zur Abstimmung kommen müssen. Während der Auszählung wird die Sitzung unterbrochen und diejenigen, die Sorge um ihre Gesundheit haben, können nach Hause fahren und sich dann wieder zuschalten.

„Das ist zwar ungewöhnlich, aber ich habe dafür großes Verständnis“, sagt Hermann. Eine Reihe von Ratsmitgliedern sei noch gar nicht oder nur einmal geimpft. „Etliche wollen sich auch bei Abstand nicht in größeren Menschenmengen aufhalten.“

Zwei Aktuelle Stunden geplant

Für die Unterbrechung plant der Bürgermeister eine halbe Stunde ein. Mehr ist wegen der langen Tagesordnung kaum drin. Die CDU-Fraktion hat eine Aktuelle Stunde zum Thema Straßensperrungen beantragt, die Satire-“Fraktion“ will über die Frage diskutieren „Brauchen wir in Hannover eigentlich noch Ampeln?“ Außerdem steht die Entscheidung über den Kohleausstieg an. Die Stadt, Enercity und die Initiative „Hannover erneuerbar“ hatten sich geeinigt: 2026 soll das Kraftwerk in Stöcken vom Netz gehen. Wenn das nicht klappen sollte, muss dieselbe Menge CO2 auf anderen Wegen eingespart werden.

Ungewöhnlich ist auch die Sitzung des Bezirksrates Ricklingen am kommenden Donnerstag. Er bittet zu seiner Sitzung (Beginn 19 Uhr im Ratssaal) gleich drei Frauen und Männer aus der Verwaltungsspitze. Sabine Tegtmeyer-Dette, Rita-Maria Rzyski (Schule) und Thomas Vielhaber (Bauen) sind zur „Aussprache“ eingeladen.

Von Vera König