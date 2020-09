Hannover

Wenn Oberstaatsanwältin Maren Stolper Leute anklagt, dann handelt es sich meistens um Schwerkriminelle. Am Freitag verlas die Leiterin der Abteilung für Organisierte Kriminalität mehr als eine Stunde lang die Anklage gegen eine mutmaßliche Erpresserbande. Kopf der Bande (sieben Angeklagte) soll Ali I. (22). sein.

Der junge Mann wirkt mit seinen dunklen, kurzen Haaren wie ein Schwiegermuttertraum. Seine schwarze Brille vermittelt einen seriösen Eindruck. Und häufig spricht er in bestätigenden Floskeln wie „definitiv“ oder „auf jeden Fall“. Genau diese Formulierungen ließen die Anwälte der Mitangeklagten ein wenig verzweifeln. Das war deutlich an ihren Gesichtern abzulesen.

Angeklagter belastet seinen Bruder

Denn Ali I. hat nicht nur ein umfassendes Geständnis abgelegt. Er hat auch über die Rollenverteilung innerhalb der Bande gesprochen. Und er hat auch seinen Bruder (26) und seinen Cousin (27) belastet. Völlig außergewöhnlich für solche Prozesse.

Überwiegend im Oktober und November 2019 hat die Bande laut des Geständnisses des Angeklagten bundesweit Autos von Privatleuten gekauft. „Unser Interesse galt nur älteren Kleinwagen“, erklärte der junge Mann. Also Modelle, bei denen ein geschickter Käufer ordentlich die Preise drücken kann. In seinem Büro in Ronnenberg schlossen er und weitere Angeklagte online die Verträge ab. Dann wurde die Abholer zum Beispiel nach Fürth ( Bayern) oder Magdeburg ( Sachsen-Anhalt) geschickt.

Verkäufer wurden vorsätzlich getäuscht

Vor Ort wurden dann plötzlich „kleine Mängel groß geredet“. Es seien Kosten für die (nie geplante) Verschiffung der Autos in Rechnung gestellt. Das Baujahr der Fahrzeuge wurde in den Verträgen geändert – nachträglich. Die Abholer drohten dann mit Anzeigen wegen Betruges, falls es nicht einen kräftigen Preisnachlass gebe. In 37 Fällen ließen sich die Leute einschüchtern. Schaden 78.000 Euro.

„Die Verkäufer wurden getäuscht, definitiv“, sagte Ali I. vor der 19. Großen Strafkammer. Krassestes Beispiel im Februar 2019: Der Besitzer eines Ford Mustangs wurde vor Ort von 10.000 Euro auf 1000 Euro „heruntergehandelt“. In Braunschweig wurde der Wagen für 14.500 Euro verkauft.

Ali I. verstand seine Verhaftung nicht

Ali I. ist in Hannover aufgewachsen. Er ist mit Sicherheit kein Ganove durch und durch. Eher ein junger Mann, der den Traum des schnellen Geldes träumte. Als er sieben Jahre alt war, trennten sich seine Eltern. Als er im Schwurgerichtssaal davon erzählt, stockt seine Stimme.

Er erzählt, wie ihn die Liebe zu Autos ins Verbrechen trieb. Im Alter von 19 Jahren habe er ein Gewerbe angemeldet und Autos gekauft. „Hobbymäßig“, wie er sagt. „Anfangs in der U-Haft habe ich nicht verstanden, warum ich einsitze“, sagt er. Er habe seine Methode als „geschickt“ empfunden. Dann sei ihm klar geworden, wie falsch seine Taten waren.

Von Thomas Nagel