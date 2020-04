Zoo-Wiedereröffnung: Karten gibt es dann vorerst nur Online

HANNOVER

Nach Plänen der Bundesländer Niedersachsen, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sollen Freizeitparks und Zoos bereits Anfang Mai wieder öffnen – Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann sprach am Mittwoch vom 7. Mai. Hannovers Zoo-Chef Andreas Casdorff: „Ich freue mich über den Vorstoß. Ich werde aber nicht euphorisch, solange ich nicht die Verfügung auf dem Tisch habe.“ Der Termin sei jedenfalls auf keinen Fall zu kurzfristig: Grundsätzlich bereite sich der Erlebnis Zoo schon seit ein paar Tagen so vor, als wolle man am 4. Mai öffnen, also Anfang kommender Woche.

Andreas Casdorff sagte, der Erlebnis Zoo habe einen Maßnahmenkatalog erarbeitet, wie man Vorgaben zu Abstand, Sicherheit und Hygiene für die ersten Wochen und Monate nach Öffnung umsetzen könne. Er betont: „Alles stimmen wir mit der Region Hannover ab, ein Vorpreschen von uns gibt es nicht.“ Ausgearbeitet hat der Zoo etwa ein vermindertes Leistungsangebot, Tropenhaus, Urwaldhaus und Amazonien bleiben zunächst geschlossen. Das gilt ebenso für die Gastronomie in Yukon Bay und auf Meyers Hof sowie für die Zoo-Spielplätze. Ebenso vorerst gestrichen: die kommentierten Führungen, der „Blick hinter die Kulissen“ und Kindergeburtstage sowie Schulklassen-Besuche. Die letzten beiden Angebote voraussichtlich sogar noch für ein halbes Jahr, so der Zoo-Chef.

Anzeige

Karten gibt es vorerst ausschließlich im Online-Verkauf

Außerdem plant der Zoo ab Öffnung pro Stunde nur zwischen 500 bis 600 Besucher pro Stunde auf die Anlage zu lassen. Um dies zu gewährleisten, gibt der Zoo vorerst nur Karten über den Online-Verkauf heraus – es wird also erst einmal keine Tageskasse geöffnet. „Das gilt auch für die Jahreskarten“, sagt Andreas Casdorff. Wer ein Dauerticket habe, müsse sich vorher dennoch ebenfalls Online eine Tageskarte bestellen. Die Jung-Eisbärin im Yukon Bay wird für Besucher zu sehen sein, den zu erwartenden Besucherstrom will der Zoo gesondert steuern. Die Sambesi-Bootsfahrt wird es ebenfalls geben, wenngleich die Boote nicht wie üblich voll ausgelastet sein dürfen. Einen Eis-und Süßigkeitenverkauf wird der Zoo dagegen erst einmal nicht anbieten, später gibt es einen „To go“-Verkauf“.

Weitere NP+ Artikel

Trotz einiger Einschränkungen in der Nach-Corona-Zeit will der Erlebnis-Zoo seine Eintrittspreise nicht verändern. „Das ganze Corona-Thema tut uns wirtschaftlich sehr weh. Wir appellieren an das Verständnis der Besucher“, so der Zoo-Chef. Den Jahreskarten-Besitzern will der Zoo später aber eine Entschädigung dafür anbieten, dass die Einrichtung seit dem 17.März geschlossen hat. „Wie hoch diese Entschädigung wird, hängt davon ab, wie hoch unser wirtschaftlicher Schaden ist“, sagt Andreas Casdorff. Eine Maßnahme, um den zu verringern: Ab Wiedereröffnung bleibt der Erlebnis Zoo eine Stunde länger bis 19 Uhr geöffnet.

Lesen Sie auch

Von Andreas Voigt