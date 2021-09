Hannover

Dieses Jahr ist ein echtes Superwahljahr. Am 12. September stehen die Kommunalwahlen an und am 26. September die Bundestagswahlen. Ganz schön viele Wahlen in ganz schön kurzen Abständen. Damit Sie nicht den Überblick verlieren, erklären wir Ihnen hier alles Wichtige zum Thema.

Mit Mandy Sarti, der Landespolitischen Korrespondentin der Neuen Presse, und Rolf Eisenmenger, dem Kult-Herrenausstatter von Lo&Go, hat die NP Erklärvideos aufgenommen – damit keine Fragen zur Wahl offen bleiben.

Kommunalwahl: Wieso ist die so wichtig?

Die Kommunalwahlen sind die Wahlen, die eine Gemeinde, eine Stadt, einen Kreis oder einen Bezirk betreffen. In diesem Jahr wird der Rat der Stadt, die Stadtbezirksräte, die Regionsversammlung und der Regionspräsident bzw. die Regionspräsidentin gewählt – vier Wahlen an einem Tag!

Deshalb wählen wir den Rat der Stadt und die Stadtbezirksräte

Bei der Kommunalwahl werden also Vertreterinnen und Vertreter gewählt, die das direkte Umfeld betreffen: Die Region Hannover, die Stadt Hannover, die Stadtbezirke. Jedes zu wählende Gremium, kümmert sich dabei um einen bestimmten Bereich. Was der Rat der Stadt macht und weshalb es so wichtig ist, für ihn seine Stimme abzugeben erklärt Mandy Sarti im Video:

Neben dem Rat der Stadt als Hauptorgan werden am 12. September auch die Stadtbezirksräte gewählt. Das Stadtgebiet in Hannover wurde in 13 Stadtbezirke eingeteilt. Die Stadtbezirksräte haben eigene Zuständigkeiten für ihren jeweiligen Stadtbezirk. Was das für Zuständigkeiten sind, erklärt Mandy Sarti im Video:

Deshalb wählen wir die Regionsversammlung und den Regionspräsidenten bzw. die Regionspräsidentin

Am 12. September gibt es also zwei Stimmzettel für den Rat der Stadt und die Stadtbezirksräte. Dazu kommen zwei weitere Stimmzettel: Für die Regionsversammlung und das Regionspräsidentschaftsamt.

Die Regionsversammlung hat 84 Mitglieder. Die entscheiden zum Beispiel über den Haushalt und legen damit den politischen Kurs der Region fest. Rolf Eisenmenger erklärt, wieso es so wichtig ist, die Regionsversammlung zu wählen:

Was der Bürgermeister für die Städte und Gemeinden ist, ist der Regionspräsident bzw. die Regionspräsidentin für die Region. Das Amt wird für fünf Jahre gewählt.

Jetzt ist klar, was für Gremien bzw. Ämter bei der anstehenden Kommunalwahl gewählt werden. Doch wie genau wird gewählt? Was genau haben wir am 12. September zu tun, um unsere Stimme abzugeben? Und welche Dokumente müssen mitgebracht werden?

In drei Schritten: So wird gewählt

Einen weißen Stimmzettel für die Wahl der Regionsversammlung, einen gelben für die Wahl des Rates, einen blauen für die Wahl des Stadtbezirksrates und einen organgefarbenen für die Wahl des Regionspräsidenten bzw. der Regionspräsidentin. Und wo werden wie viele Kreuze gesetzt?

So ist die Stimmabgabe gültig

Für den weißen (Regionsversammlung), gelben (Rat der Stadt) und blauen Stimmzettel (Stadtbezirk) hat man jeweils drei Stimmen. Auf dem orangenen Stimmzettel (Regionspräsident bzw. Regionspräsidentin) darf jedoch nur maximal ein Kreuz gesetzt werden.

Am 26. September erwartet uns übrigens möglicherweise nicht nur die Bundestagswahl: Wenn einer der Kandidaten bzw. Kanditadinnen für das Regionspräsidentschaftsamt es nicht schafft bei der Hauptwahl mehr als die Hälfte der gültigen Stimmen auf sich zu vereinen, findet am 26. September 2021 eine Stichwahl zwischen den beiden Kandidaten bzw. Kandidatinnen statt, die die meisten Stimmen erhalten haben.

Wo wird gewählt?

Bis zum 10. September können Wahlberechtigte bei der Stadt einen Antrag auf Briefwahl stellen. Das geht postalisch (Landeshauptstadt Hannover - Wahlamt, 30114 Hannover), per E-Mail (Briefwahl@Hannover-Stadt.de), über den QR-Code auf der Wahlbenachrichtungskarte oder über das Onlineformular der Stadt.

Wer nicht per Briefwahl wählt, kommt am 12. September ins Wahllokal. Welches Wahllokal das ist, hängt davon ab, wo die wahlberechtigte Person wohnt:

Wer darf wählen?

Am Wahltag wählen, dürfen alle Menschen ab 16 Jahren, die mindestens seit drei Monaten im jeweiligen Wahlgebiet wohnen. Zudem ist wahlberechtigt, wer im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft oder der Staatsangehörigkeit eines anderen Mitgliedsstaates der EU ist.

Und was ist coronatechnisch bei der Wahl zu beachten?

Im Wahllokal ist Maskenpflicht. Das gilt nicht nur für Wählerinnen und Wähler sondern auch für Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sowie Wahlbeobachter und Wahlbeobachterinnen. Von der Maskenpflicht ausgenommen sind Erwachsene, denen es aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich ist, eine Maske zu tragen - und dies mit einem Attest nachweisen können. Auch Kinder bis sechs Jahre, die zum Beispiel ihre Eltern ins Wahllokal begleiten, müssen keine Maske tragen.

Von Sophie Peschke