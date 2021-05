Hannover/Sarstedt

Die Staatsanwaltschaft Hannover und die Polizeiinspektion Burgdorf ermitteln gegen einen Drogenring, dessen mutmaßliche Haupttäter in Bremen leben. Bei insgesamt acht Durchsuchungen vor allem in Bremen, aber auch in Sarstedt haben Drogenfahnder insgesamt 100 Kilogramm Marihuana, 40 Gramm Kokain und 30.000 Euro sichergestellt. Gegen die beiden Hauptverdächtigen wurden Haftbefehle vollstreckt.

Die Bande soll im großen Stil in Norddeutschland Marihuana und Kokain gehandelt haben, auch in Hannover. „Wir sind in Hannover darauf aufmerksam geworden”, erklärte Oliver Eisenhauer, Sprecher der Staatsanwaltschaft, wieso seine Behörde in dem Fall aktiv ist. „Zudem gibt es Verbindungen zu anderen Verfahren in Hannover.” Ein Großteil der Beschuldigten habe allerdings seinen Wohnsitz in oder bei Bremen.

Ein mutmaßlicher Täter wohnt in Sarstedt

Doch einer wohnt auch in Sarstedt bei Hannover. Obwohl die Stadt im Landkreis Hildesheim liegt, gehört sie zum Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Burgdorf. Dort wurden am Dienstag die Wohnung des Verdächtigen sowie seine Garage durchsucht. „Dabei wurden die 40 Gramm Kokain entdeckt”, so Eisenhauer.

In den Wohnungen der mutmaßlichen Haupttäter sowie einer ihnen zugeordneten sogenannten Bunkerwohnung in Bremen fanden die Beamten fünf Kilo Marihuana und das beschlagnahmte Bargeld von 30.000 Euro. Die beiden Männer kamen in Haft. Die restlichen Drogen wurden in drei weiteren Bremer Wohnungen entdeckt.

Ein drittes Bandenmitglied sitzt bereits seit März im Gefängnis. Der Mann war bei einer Kontrolle auf der Autobahn mit einer größeren Menge Marihuana aufgegriffen worden. „Offensichtlich war er auf einer Transportfahrt von Hannover nach Bremen gewesen”, sagte Eisenhauer.

Von Andreas Krasselt