Erdbeeren, Kürbis & Co: Das ist diesen Sommer auf dem Maschteich gewachsen

Hannover

Erdbeeren, Schnittlauch, Kürbisse, Zucchinis und ganz viel Rhabarber hat der Maschteich in diesem Sommer gezüchtet. Unter anderem.

„Hat jemand ein gutes Rhabarber-Rezept?“, fragte Gärtner Joy Lohmann (53) bei der Ernte am 3. Oktober und biss in eine Stange Schnittlauch. „Mhm, lecker, damit schmieren wir gleich ein paar Stullen.“

Der naturverliebte Künstler steckt hinter den schwimmenden Gärten, die seit Mai im Maschteich treiben. Die Idee hatte er sich von den alten Azteken abgeguckt. „Die Nachfrage nach Schwimminseln steigt mit den Meeresspiegeln“, meint Lohmann.

Joy Lohmann ist der Initiator der Flow Gardens im Maschteich. Quelle: Nancy Heusel

Das Prinzip der Schwimminseln

Das Prinzip ist tatsächlich umweltfreundlich: Die Inseln werden durch das Gewässer, auf denen sie treiben, von unten bewässert. „Besonders in den heutigen trockenen Zeiten sichert das unsere Ernte“, erklärt Lohmann. Ein weiterer Pluspunkt: Die Wurzeln reinigen das Wasser.

Die Stadt hat Lohmann den exklusiven Platz hinter dem Neuen Rathaus schon für das kommende Jahr zugesagt. Dann soll es auch eine Solarinsel geben, durch dessen Energie Vertikalgärten bewässert werden können. Und eine Hanfinsel soll es geben. Hanf binde nämlich 20 mal mehr CO2 als Bäume, so Lohmann.

Nächstes Jahr gibt es Solar- und Hanfinseln

Jetzt kommen die Inseln aber erstmal in ihr Winterlager, Pfingsten 2020 lässt das Gärtner-Team sie dann wieder in den Maschteich.

Jede Menge fleißige Helfer haben sich dafür schon angemeldet. Wie auch in diesem Jahr wird es wieder eine eigene Insel für Schulklassen geben. Das Schulbiologiezentrum unterstützt das Projekt. 2019 haben etwa 20 Schulklassen mit 500 bis 600 Kindern mitgegärtnert – und am Donnerstag geerntet. „Ich will sowas in unserem Garten nachbauen“, sagt der kleine Lucas (8). „Das ist total cool, dann muss ich nicht ans Gießen denken.“

Von Josina Kelz