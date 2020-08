Hannover

Gerade möchte Moe Mitchell (37) anfangen zu erzählen. Über seine bewegte Lebensgeschichte, seine Erfolgsjahre mit Kool Savas (45), seinen Tiefpunkt 2016, sein Comeback 2020. Dann springt er plötzlich auf und ruft: „Oh nein!“ Eine Taube hat ihr Nest von einem Gebäude-Vorsprung runtergestoßen, ein Ei liegt zerschellt auf dem Boden, das andere versucht die Vogelmutter oben zu halten. „Wir brauchen eine Leiter, um ihr zu helfen!“ Zu spät, auch das zweite Ei fällt zu Boden.

„Das nimmt mich gerade echt mit“, sagt der sensible Sänger. „Ich habe eine ähnliche Story mit Savas erlebt, das ist gruselig. Wir haben das damals gestorbene Küken Ricky genannt und im Garten vergraben.“ Kool Savas spielt eine große Rolle in Mitchells Leben – vielleicht sogar die größte. Denn Savas hat das Gesangstalent entdeckt, aus der Obdachlosigkeit geholt, berühmt gemacht. Immer wieder stockt Mitchells Stimme, wenn er darüber spricht. „Tut mir leid, das sind emotionale Erinnerungen für mich.“

Moe Mitchell: In armen Verhältnissen aufgewachsen

Doch von Anfang an: Der Musiker wuchs in armen Verhältnissen in Bremerhavens sozialen Brennpunkt Lehe auf, ein Viertel mit hoher Kriminalität und Arbeitslosigkeit. Die alleinerziehende Mutter, Renate Mitchell (61), ist Deutsche. Der Vater, Lawrence Mitchell (63), ein US-amerikanischer Soldat. Vom Talent ihres Sohnes ahnten die Eltern nichts, sie waren zu sehr mit dem Überleben in Lehe beschäftigt.

Moe Mitchell * 19. April 1983 in Bremerhaven als Moris Mitchell. Er wächst mit zwei Geschwistern auf, sein Vater stammt aus Alabama ( USA) und war als GI in Bremerhaven stationiert. Auf der Militärbasis legte er als DJ auf. Mit elf Jahren hat Mitchell seine ersten Auftritte mit der Band „2-Kom“, an der Seite von Omar Javier Gongora, Kiva Jones und Kenneth Patillo. Mit 14 Jahren gründet Mitchell zwei eigene Bands „Straßenlage“ mit Junior Sobschack, Randy Taylor, Mark Botas und Nick Brobbey sowie „Impala“ mit Timothy Michael Jackson und Jared Lockhart. Mit 15 Jahren schreibt und singt Mitchell den Titelsong zum Kinofilm „Ne günstige Gelegenheit“ (mit Benno Fürmann). Mit 19 lernt er Kool Savas kennen, zwei Jahre später nimmt er Mitchell unter Vertrag. 2012 startet Mitchell seine Solokarriere. Demnächst wird Mitchells Youtube-Serie „The Verse Case“ starten und es wird eine „ Moe Mitchell Hot Chili Sauce“ bei Edeka zu kaufen geben.

Eines Tages besuchte der Junge einen Nachbarn, der hatte einen Freund zu Besuch, einen Sänger. „Ich trällerte ein bisschen mit“, erinnert sich Mitchell an die erste Begegnung mit Omar Javier Gongora (heute 53). „Er sagte plötzlich, dass ich großes Talent habe, das wusste ich ja gar nicht.“

Mit elf Jahren zum ersten Mal auf der Bühne

Gongora nahm den elfjährigen Mitchell in seine Band „2-KOM“ auf. Die Erwachsenen schmuggelten Mitchell in Nachtclubs, der Kleine feierte mit den Großen. Drei Jahre später gründete Mitchell zwei eigene Bands: „Straßenlage“ und „Impala“, die sogar bei einer Privatfeier von Udo Lindenberg (74) auftraten. „Wir begannen ein Backpacker-Leben, sind durch ganz Deutschland von Hip-Hop-Jam zu Hip-Hop-Jam gefahren.“ Zu diesem Zeitpunkt brach Mitchell die Schule ab und zog von zuhause aus.

Erste Band: Moe Mitchell (links unten) mit seinen „2-Kom“-Kollegen Omar Javier Gongora, Kiva Moshe Jones und Kenneth Patillo. Quelle: privat

Als der Sänger 19 Jahre alt ist, hat er auf einem Open-Air bei Saarbrücken die folgenreichste Begegnung seines Lebens. Er trifft backstage auf Kool Savas. „Ich war aufgeregt, Savas ist der King of Rap.“ Savas bat Mitchell, ihm etwas vorzusingen – und war begeistert von seiner souligen, warmen Stimme. Nach genau so einem Gesangstalent suchte er. „Wir tauschten unsere Nummern aus. Er sagte, er wird sich bei mir melden.“

Obdachlosigkeit, Nächte in einem besetzen Haus

In den nächsten zwei Jahren lebte Mitchell obdachlos, schlief in einem besetzten Haus, ohne Wasser, ohne Strom. „Ich wartete auf Savas’ Anruf, all meine Hoffnung galt diesem einen Anruf.“ Doch das dauerte. „Irgendwann setzten mir meine Freunde die Pistole auf die Brust. Sie sagten: Entweder du rufst Savas jetzt an oder du suchst dir einen Job und kriegst den Hintern hoch.“

Also rief Mitchell ihn an. Und hörte diesen fast unglaublichen Satz: „Hey Moe, was für ein Zufall, ich wollte dich gerade anrufen! Wann kannst du nach Berlin kommen?“ Der Obdachlose fuhr am nächsten Tag, schließlich hatte er auf diesen einen Moment gewartet. Seine Freunde liehen ihm Klamotten, Schuhe, kauften ihm ein Zugticket. „Am Hauptbahnhof in Berlin holte mich Savas mit einem Mercedes ab und fuhr direkt mit mir ins Studio.“

Bei Kool Savas unter Vertrag

Wieder bricht Mitchells Stimme. „Das war krass. Ich war auf einmal in einer anderer Welt!“ Savas meinte es ernst mit dem jungen Musiker und nahm ihn in seiner Plattenfirma „Optik Records“ unter Vertrag. „Es war ein Ritterschlag!“, sagt Mitchell.

Intensive Zeit: Moe Mitchell (links) und Kool Savas stehen sieben Jahre zusammen auf der Bühne. Neun ausverkaufte Touren und 270 Auftritte im Jahr. Quelle: privat

Savas machte den jungen Mann mit der einzigartigen Stimme zu seinem persönlichen Sänger, Mitchell veredelte Savas’ Rap-Tracks von nun an mit Gesangs-Parts und war überall dabei: Neun ausverkaufte Touren in sieben Jahren mit rund 270 Auftritten pro Jahr, viele Songs mit weiteren Künstlern wie Motrip (32), Senna Gammour (40), Fler (38), Xavier Naidoo (48).

Wenn der gebürtige Bremerhavener nicht mit Savas unterwegs war, war er in Hannover, seiner neuen Heimat. „Ich musste raus aus Bremerhaven. Und Hannover war zu dieser Zeit eine fortschrittliche Musikstadt“, schwärmt der Halb-Amerikaner. „Zahlreiche Musiker nahmen hier ihre neuen CDs auf. Savas und seine Kollegen kamen oft her, um hier Musikvideos zu drehen.“

Goldene Platte: Kool Savas (links) und Moe Mitchell feiern alle Erfolge gemeinsam. Quelle: privat

2012 sagte Savas zu seinem Schützling: „ Moe, du musst jetzt lernen, alleine zu fliegen. Wir machen dein erstes Soloalbum“, erinnert sich der Musiker. „Er wollte nicht mehr, dass ich mich hinter ihm verstecke.“ Mitchells Debütalbum hieß „MMS“. Sein zweites Album „M.O.E.“

Er macht wieder Musik: Moe Mitchell im Studio. Quelle: privat

Depressionen und Zwangspause

Ein Song des Albums hieß „Mein Kampf“. Kurz vor der Studioaufnahme hatte Mitchell die Diagnose „Depressionen“ bekommen. „Mir ging es wirklich schlecht, ich konnte einfach nicht mehr lachen, hatte nur noch heruntergezogene Mundwinkel. Ich glaube, das hört man dem Song an.“ In den Lyrics heißt es: „In meiner Seele herrscht Krieg. Wenn kein Frieden vorhanden ist, bleiben mentale Krisen übrig. Das ist mein Kampf.“

Nach dem Album machte er Zwangspause von der Musik. „Meine Ärztin sagte mir, ich brauche ein geregeltes Leben. Seit ich elf war, stand ich auf der Bühne, ging nicht zur Schule, machte, was ich wollte.“ Der Künstler tauchte ab, heuerte bei einem Paketlieferdienst an. Doch die neuen Kollegen erkannten den großgewachsen Sänger mit den auffälligen Tattoos – und wollten Autogramme. Dann wechselte er in eine Lebensmittelfabrik, seitdem stellt er am Band Mehl und Bindemittel her.

Moe Mitchell ist zurück

Heute geht es ihm wieder gut, er ist zurück, mit neuer Musik. 2020 erschienen zwei neue Singles: „O-Ton“ und „Du waizt“, vom Sound lässig und modern klingende Mischungen aus Rap und Gesang, keine Melancholie mehr in der Stimme. Mitchell rappt jetzt auch selber, ganz ohne Savas – befreundet sind die beiden aber noch immer.

„Ich dachte, es wäre für mich vorbei mit der Musik, aber ein Freund sagte zu mir: Moe, es ist noch lange nicht vorbei!“Als Mitchell unter Depressionen litt, freundete er sich mit dem Wunstorfer Christian Pinkenburg (34) an – der ist heute sein Manager. Auch in der Liebe läuft es: Vor drei Jahren kam der Wahl-Hannoveraner mit dem hannoverschen Model Lisa Sökeland (22) zusammen. Er nennt sie „meine Frau“. „Im Gegensatz zu ihr bin schon zu alt, um Freundin zu sagen“, sagt der 37-Jährige und lacht.

Glücklich: Moe Mitchell mit seiner Freundin Lisa Sökeland. Die beiden sind seit drei Jahren ein Paar. Quelle: privat

Zwischen seinen schwarzen Tattoos kleben weiße Farbspritzer, er renoviert gerade: Das glückliche Paar zieht zusammen in eine Villa, das Gegenteil vom Leben in Bremerhaven-Lehe. Mitchell muss sich keine Kleidung mehr von Freunden leihen, statt verfilzten Dreadlocks trägt er Glatze und gutes Parfum. „Wenn ich eine Autobiographie schreiben würde, hieße sie: Von Null auf Hundert, von Hundert auf Null und zurück.“

Von Josina Kelz