Er jagt Mörder, Koks-Händler und Clan-Kriminelle: Goßmann ist Hannovers neuer Kripo-Chef

Hannover

Die Polizei in Hannover hat einen neuen Kripo-Chef. Ralf-Günter Goßmann (58) ist neuer Leiter des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD). Er tritt damit die Nachfolge von Ralf Leopold an, der ins Innenministerium wechselte. Goßmann ist waschechter Hannoveraner: Er ist in Vahrenheide und Ricklingen aufgewachsen und seit 1979 bei der Polizei.

Vor mehr als 40 Jahren begann Goßmann als Polizeiwachtmeister seine Laufbahn im mittleren Dienst. Nach der Ausbildung arbeitete er im Einsatz- und Streifendienst in Hannover und besuchte parallel das Abendgymnasium. Es folgten Studium an der Niedersächsischen Fachhochschule für Verwaltung und Rechtspflege, der Wechsel von der Schutzpolizei zu Kripo sowie in den höheren Dienst.

MEK-Chef und Staatschutzleiter

Goßmann hatte eine Reihe spannender Aufgaben in der Polizeidirektion Hannover: Er leitete unter anderem ein Mobiles Einsatzkommando (MEK) und war Chef des Staatschutzes in der Behörde. Während der Expo 2000 führte er den Einsatzabschnitt „Staatsbesuche“. Ein Job, der ihm besonders gefiel: „Das war meine schönste Zeit bei der Polizei“, so der Leitende Kriminaldirektor.

Auch im Innenministerium war Goßmann tätig. Dort war er mit der Entwicklung von Strategien zur Bekämpfung von Kinderpornografie und Cybercrime beauftragt. Seit 2004 war er der Chef der Zentralen Kriminalinspektion – bei der Bekämpfung von Schwerkriminalität und der internationalen Organisierten Kriminalität machten sich Goßmann und sein Team im Rahmen des Projekts „Analysenetzwerk Balkan“ auch öffentlich einen Namen. Sie gingen rigoros gegen albanische Kokain-Verkäufer in Hannover vor, enttarnten deren Verkaufsreviere und brachten zahlreiche Dealer hinter Gitter.

Vorgänger Ralf Leopold war bereits im vergangenen Jahr ins Innenministerium gewechselt. Seit September 2020 leitete Goßmann den ZKD kommissarisch – nun ist er offiziell der neue Chef.

„Ich mag, wenn’s kracht“

Goßmann ist verheiratet und Vater zweier Kinder. Zu seinen Hobbys gehört das Lesen. Sein Lieblingsbuch ist die Biografie von Jürgen Klopp „Ich mag, wenn’s kracht“. Aktuell liest er „Ein verheißenes Land“ von Ex-US-Präsident Barack Obama. Den hatte Goßmann auch mal persönlich kennengelernt – bei dessen Besuch im April 2016 in Hannover.

Von Britta Mahrholz