Hannover

Nach dem Willen der Fraktionen soll der hannoversche Stadtrat Altkanzler Gerhard Schröder sein im Jahr 2006 verliehenes Ehrenbürgerrecht am 31. März aberkennen. Dafür muss der Ratsbeschluss den Vorgaben der niedersächsischen Kommunalverfassung entsprechen, und die verlangt ein „unwürdiges Verhalten“.

Der Rat entscheidet darüber mit einfacher Mehrheit – und ist dabei kaum an Vorgaben gebunden. Es gibt außer toten Nationalsozialisten kaum Präzedenzfälle, und nirgends ist festgelegt, was unter „unwürdiges Verhalten“ zu verstehen ist. „Das Gesetz nennt keine Beispiele“, sagt Jan Seybold, Professor für Kommunalrecht an der Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen. „Damit ist das letztlich dem Auslegungsspielraum des Rates überlassen.“

Schröder soll sich von Putin distanzieren

Grüne und SPD begründen ihren Antrag damit, dass Schröder den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bisher nicht eindeutig verurteilt habe. Er sei auch nicht auf Distanz zum russischen Präsidenten Wladimir Putin gegangen.

Eine Nähe, die den Politikern im hannoverschen Rat nicht gefällt: Schröder und Putin, hier im Jahr 2002 in Weimar. Quelle: Eckehard Schulz/Imago (Archiv)

Schadet das dem Ansehen Hannovers, wie Grüne und SPD behaupten – und rechtfertigt das, Schröder das Ehrenrecht zu entziehen? Die Verleihung ist die höchste Ehre, mit der eine Stadt einen Bürger auszeichnen kann – andersherum wäre der Entzug Ausdruck größtmöglicher Missachtung. Hannovers früherer Oberbürgermeister Herbert Schmalstieg, der Schröder aufgefordert hat, seine Aufsichtsratsposten niederzulegen, meint: Schröders Weigerung rechtfertige das nicht.

Wie schwerwiegend muss die Verfehlung also sein? „Es liegt auf der Hand, dass es ein der Gemeinde gegenüber negatives Verhalten sein muss“, erklärt Seybold. Er weist nach Bayern: Dort werde eine „gröbliche Verletzung der staatsbürgerlichen Pflichten“ verlangt. „Vom Sinn und Zweck der Vorschrift muss man so etwas in der Richtung wohl auch in Niedersachsen fordern.“

Schröder muss angehört werden

Zum konkreten Fall will sich der Kommunalrechtsexperte nicht äußern. Allgemein sagt er: „Man sollte aufpassen, dass bei der Verleihung und bei der Entziehung der Ehrenbürgerwürde momentane Elemente keine zu große Rolle spielen.“

Experte für Kommunalrecht: Jan Seybold von der Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen Quelle: blachura|photography

Rechtlich wäre der Ratsbeschluss ein sogenannter belastender Verwaltungsakt, weshalb Schröder vorher angehört werden muss. Der Rat kann dessen Einlassung berücksichtigen – muss ihm aber natürlich nicht folgen.

Wird einem Ehrenbürger die Würde entzogen, kann er dagegen vor dem Verwaltungsgericht klagen – hätte aber wahrscheinlich schlechte Karten, schätzt Seybold: „Der Rat hat einen weiten Einschätzungsspielraum, der erst dort endet, wo es total willkürlich wird. Ist der Beschluss nicht offensichtlich willkürlich, dürfte er mit einer Klage kaum angreifbar sein.“

Von Karl Doeleke