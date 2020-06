HANNOVER

Wohin entwickelt sich Hannovers Schullandschaft? Was sind die schulischen Herausforderungen der Stadt? Antworten darauf gibt der Kommunale Schulentwicklungsplan (SEP) – ein opulentes Werk mit Prognosen zur künftigen Schülerzahl und mit Vorschlägen zu infrastrukturellen Maßnahmen der Schulverwaltung. Hannovers Schulpolitiker haben ihn schon vor Wochen zum Lesen bekommen, nach mehreren Anläufen hat ihn der Schulausschuss am Mittwoch nun verabschiedet –mit zahlreichen Anmerkungen.

Die Schulplanung stellt die Stadtverwaltung jährlich vor, größtes Problem ist seit einigen Jahren die kontinuierlich steigende Zahl von Schülern, denn es fehlt an Räumlichkeiten. Zudem macht die Stadt die Zahl der inklusiven Schüler zu schaffen, denn sie zählen doppelt. Seit Jahren behilft sie sich mit Schulcontainern, in denen der Unterricht stattfindet. Laut der Stadt werden aktuell 46.689 Schüler an 99 allgemeinbildenden Schulen unterrichtet. „Vor dem Hintergrund einer weiterhin hohen Zahl von Schülern müssen insbesondere an den weiterführenden Schulen – aber auch an den Grundschulen - umgehend zusätzliche Schulplätze zur Verfügung gestellt werden“, heißt es aus dem Schulamt. Laut der Stadt fehlen bereits im Sommer 180 Plätze oder Platz für sechs Klassen.

CDU fordert eine Stärkung von Ober-und Realschulen

Schul- und Bildungsdezernentin Rita Maria Rzyski sagt über die zukünftige Schullandschaft Hannovers: „Mit den politischen Beschlüssen zur Einrichtung eines 18. Gymnasiums und einer zwölften IGS sowie der beschlossenen Erweiterung der IGS Büssingweg, IGS Bothfeld und der Oberschule Pestalozzischule sind wichtige Weichen für die Erweiterung des Schulplatzangebots an den weiterführenden Schulen gestellt.“ Zudem plant sie zwei Klassenzüge an der IGS Stöcken und an der Realschule Werner-von-Siemens.

Bei den Schulpolitikern hieß es dazu am Mittwoch, dass der jährliche Schulentwicklungsplan eine gute Grundlage für Entscheidungen bilde, aber: „Ich entnehme dem Plan, dass sich die Schullandschaft zu einem zweigliedrigen System entwickelt aus Gymnasien und Gesamtschulen“, sagte CDU-Schulpolitikerin Stefanie Matz. Für die CDU seien aber auch Ober- und Realschulen eine Alternative für Schüler, die den Anforderungen an einem Gymansium nicht gewachsen sind. Ober-und Realschulen hätte man in der Vergangenheit bereits stärken müssen, „das ist in dieser Stadt aber nicht passiert“, so Stefanie Matz weiter. Grundsätzlich hielt sie fest: Die Schulplatzmisere ist von der Schulverwaltung in Schulterschluss mit Rot-Grün-Gelb hausgemacht.“

FDP mit inhaltlicher Distanz zum Ampelpartner SPD

FDP-Schulpolitiker Andreas Bingemer betonte, dass die Liberalen „ein zweigliedriges Schulsystem in absehbarer Zeit nicht sehen“. „Wir wünschen uns eine gleichberechtigte Stärkung von Ober-und Realschule neben dem Gymnasium“. Inhaltlich geht die FDP damit auf Distanz zum Ampelpartner SPD. „Eltern entscheiden sich für das Gymnasium oder die Gesamtschuel. Das zeigen die Umfragen. Dem wollen wir Rechnung tragen“, sagte Afra Gamoori, die SPD-Schulexpertin. Ferner plädierte sie für mehr Grundschulen in Hannover, „da müssen wir investieren und neue Schulen bauen“. Für den Sommer kündigte sie einen „Bildungsplan“ an.

