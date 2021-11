Entgleiste Stadtbahn in Hannover: Linien 3 und 7 fahren wieder

Hannover

Eine Stadtbahn der Üstra ist am Mittwochabend in Hannover von den Schienen gesprungen. Deshalb kam es für rund eineinhalb Stunden zu deutlichen Behinderungen auf den Linien 3 und 7. Gegen 21 Uhr war die Störung behoben. Die oberirdische Linie 17 hat ihren Betrieb weiter komplett eingestellt.

Die Bahn entgleiste gegen 19.30 Uhr an der Stadionbrücke (Linden-Süd), in dem Bereich wird zurzeit gebaut. „Unsere Stadtbahn steht etwas neben der Spur“, hieß es seitens der Üstra auf Twitter. Laut Sprecherin Katja Raddatz sprang der Zug mit dem vorderen Drehgestell in der Kehranlage von den Schienen. Passagiere waren nicht an Bord, verletzt wurde niemand.

Quelle: Voss

Üstra setzte Ersatzbusse ein

Für die Linien 3 und 7 richtete die Üstra einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zwischen der Station Humboldtstraße und dem Endpunkt Wettbergen. Gegen 21 Uhr meldeten die Verkehrsbetriebe via Twitter, dass zumindest die 3 und 7 wieder ihren regulären Verkehr aufnehmen – wenn auch anfangs mit deutlichen Fahrplanabweichungen. Auch die Linie 17 war von der Entgleisung betroffen. Ihr Betrieb blieb auch nach Abschluss der Arbeiten „komplett eingestellt“.

Von Peer Hellerling