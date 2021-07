Während die städtische Politik überlegt, wie man der Suchtproblematik in Hannovers City Herr werden kann, schaffen Drogenkonsumenten und ihre Dealer Tatsachen. Zwar wird man beim Thema Crack in der Polizeistatistik nicht auffällig fündig, dafür sehen Suchtforscher und Psychiater, wie die einfach herzustellende Droge auch in Hannover auf dem Vormarsch ist.