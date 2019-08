Hannover

Hoffnung für Michelle Hohbein: Bei Typisierungsaktionen in ihrem Heimatort Rethen sowie beim Entenrennen am Maschsee ließen sich 1200 Menschen registrieren. Die 19-Jährige ist bereits zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt und benötigt dringend einen Stammzellenspender. „Das ist wirklich ein großer Erfolg“, freute sich Erika Aktürk vom Norddeutschen Knochenmark- und Stammzellspender-Register (NKR) Hannover.

Michelle Hohbein (19) ist schon zum zweiten Mal an Leukämie erkrankt. Ein Stammzellenspender könnte ihr beim Kampf gegen den Krebs helfen. Quelle: Rainer Dröse

Besonders bewegt hat Michelles Schicksal offenbar die Bürger in Rethen. Allein dort ließen sich mehr als 1000 registrieren. Am Maschsee waren es zwar deutlich weniger. Allerdings zeigte sich das NKR auch dort mit dem Ergebnis zufrieden. „Viel mehr hätten wir dort auch gar nicht schaffen können“, sagte Aktürk.

Größere Chance bei Spendern mit koreanischen Wurzeln

Deborah Hasse und Maya Haerting gehören zu denen, die am Maschsee eine Speichelprobe abgegeben haben, um möglicherweise Michelle helfen zu können. Die beiden haben wie die an Leukämie erkrankte 19-Jährige koreanische Wurzeln. Über eine E-Mail an die koreanische Schule in Hannover erfuhren sie von der Aktion, die unter dem Motto „ Michelle sucht ihren Helden“ steht. „Es wäre wirklich schön, wenn ich dem Mädchen helfen könnte“, sagt Hasse. Auch Haerting hat nicht lange gezögert. „Ich habe meinen Vater an Krebs verloren. Wenn man helfen kann, dann muss man das auch machen“, sagt sie.

Dauert nicht lange und tut nicht weh: Die Typisierung für das NKR-Stammzellenregister. Auch Maya Haerting (zweite von links) und Deborah Hasse (rechts) wollen helfen und gaben eine Probe ab. Haertings Tochter Kim (links) stoppt die Zeit. Quelle: Christian Bohnenkamp

Viel Aufmerksamkeit für den Kampf gegen Leukämie gab es wieder durch das Entenrennen. Tausende Besucher drängten sich am Nordufer, um einen guten Blick auf die Rennstrecke zu haben, in der die 100 von Firmen und Vereinen gestellten „Big Ducks“ um 16 Uhr an den Start gingen. Als erstes im Ziel kam die Ente der Bäckerei Bosselmann an, gefolgt von der Ente des Netzwerks Pro Hannover Region sowie der von Schuh Neumann.

Kreativ: Die 100 Enten, die Unternehmen und Vereins ins Rennen geschickt haben. Quelle: Rainer Dröse

Beim Jedermann-Rennen gingen 5000 Enten an den Start. Die Feuerwehr hatte dafür wieder einen großen Kran an den See gefahren, an dem das Netz mit den gelben Badewannen-Begleiterinnen baumelte. Um 16 Uhr wurde es geöffnet. Die Feuerwehr sorgte auch mit Gebläsen für den nötigen Vortrieb der Enten.

40.000 Euro für 1100 neue Typisierungen

Rund 40.000 Euro Spenden kamen beim NKR-Entenrennen auf dem Maschsee zusammen, das schon zum zehnten Mal ausgetragen wurde. Damit können die Kosten für mehr als 1100 Typisierungen bezahlt werden und ebenso viele potenzielle neue Stammzellenspender registriert werden.

Laut NKR-Mitarbeiterin Erika Aktürk gegen die Proben, die am Wochenende in Rethen und Hannover genommen wurden, so schnell wie möglich ins Labor. In zwei bis drei Wochen würden Ergebnisse vorliegen. Und vielleicht ist dann auch ein Held für Michelle dabei.

Von Christian Bohnenkamp