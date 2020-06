Entenfamilie: Tierischer Besuch im Friederikenstift in Hannover

Hannover

„Wir müssen leider einen Verstoß gegen die Besucherregelungen und unsere Hausordnung melden“, heißt es einleitend in dem Facebook-Post der Diakovere. Schaut man sich danach allerdings das dazugehörige Bild an, wird schnell klar: Das war eine Ente – beziehungsweise gleich mehrere. Eine ganze Entenfamilie ist am Dienstag durch das Friederikenstift in der Calenberger Neustadt gewatschelt, sehr zur Freude von Mitarbeitern und Patienten.

Doch wie kommt die junge Schnatter-Familie zur Stippvisite ins Krankenhaus? „Die Entenmama hat mit ihren Küken auf der Terrasse des Neubaus an der Humboldtstraße gewohnt“, berichtet Diakovere-Sprecherin Meike Knoop und fügt an: „Plötzlich waren sie einfach drin.“ Wie, wisse man nicht. Sicher sei nur: „Obwohl sie ohne Anmeldung, ohne Mund-Nasen-Bedeckung und ohne ausreichendem Mindestabstand unterwegs waren, haben wir eine Ausnahme gemacht“, so Knoop.

Enten brüten seit 15 Jahren am Friederikenstift

Lange währte der Besuch dennoch nicht: „Wir haben dann die Tierrettung der Feuerwehr Hannover verständigt, die haben die Tiere im Anschluss an kükenfreundliches Gewässer gebracht.“ Und das nicht zum ersten Mal: Bereits vor 15 Jahren habe erstmals eine Ente das Friederikenstift zur Brutstätte erkoren, damals auf dem begrünten Flachdach der Küche, verrät die Sprecherin. „Seitdem haben wir fast jedes Jahr eine kleine Entenfamilie mit unterschiedlichen Nistorten bei uns zu Gast.“

Seit jeher kümmert sich auch die Tierrettung der Feuerwehr Hannover um die Verlegung. Ob es jedes Mal dieselbe brütende Ente ist, könne man nicht mit 100-prozentiger Sicherheit sagen, aber: „Wir freuen uns, dass das Diakovere Friederikenstift scheinbar nicht nur bei Menschen, sondern auch bei Enten generationsübergreifend beliebt ist.“

Von Jens Strube