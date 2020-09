Entdeckertag, Scheunenviertel, Plaza-Musik: Das ist am Wochenende in Hannover los

Hannover

Entdeckertag – das war für viele Hannoveraner vor allem das große Fest in der City. Im Corona-Jahr ist dieses Spektakel nicht möglich, gefeiert wird trotzdem! Sonntag lädt die Region dazu ein, auf Tour zu gehen. Bei der 33. Auflage des Festes wollen die Veranstalter die Menschen in Bewegung bringen. Konzerte kann man zum Beispiel im Amtsgarten von Schloss Landestrost in Neustadt erleben, auch auf der Deister-Freilichtbühne in Barsinghausen oder im Ottomar-von-Reden-Park in Gehrden wird musiziert. Im Innenhof des Regionshauses an der Hildesheimer Straße gibt es ein Poetry-Picknick, der Apothekergarten im Schulbiologiezentrum oder der Waldberg in Empelde laden Entdecker ein. Tipp: Mit Bus und Bahn ist man zu allen Zielen mit Sondertarif unterwegs – Tagestickets (5,80 oder 10,80 Euro für Gruppen) für eine Zone gelten im gesamten GVH-Bereich. Bei allen Veranstaltungen müssen Abstandsregeln und aktuelle Hygienebestimmungen befolgt werden, für Termine mit begrenzten Besucherkapazitäten ist Anmeldung erforderlich. Alle Infos über 30 verschiedenen Ziele HIER .

Letzte Party auf Insel Wilhelmstein

Saxofonistin Sofia Levia. Quelle: privat

Anzeige

Es soll ein großes Finale werden: Sonntag ab 16.30 Uhr wird auf der Insel Wilhelmstein im Steinhuder Meer nochmal eine Party gefeiert – im Sitzen natürlich! Der „ Hannover Stream Club“, ins Leben gerufen von den DJs Air-Knee und Jay-Are, hat ein Programm zusammen gestellt, dessen Stars Saxofonistin Sofia Levia (Foto) und der US-Sänger Worthy Davies sind. Tickets (ohne Überfahrt) kosten 25 Euro und sind HIER erhältlich.

Weitere NP+ Artikel

Elektro-Fans sitzen und lauschen auf der Plaza

Beats auf der Expo-Plaza. Quelle: Terstegge

Willkommen zur „Black Summer Lounge Part 3“ auf der Expo-Plaza. Der Musikclub Subkultur lädt Freitag von 17 bis 23 Uhr und Sonnabend von 16 bis 23 Uhr dazu ein, gepflegt in Sitzgruppen Wave, Gothic, Elektro und 80er-Jahre-Hits zu lauschen. Verkauft werden Tickets nur tischweise – von 12,50 Euro für Einzelpersonen bis 104,50 Euro für zehn Leute. Gruppen müssen gemeinsam eintreffen und werden zum Tisch begleitet. Musik kommt von Jones Delgado, Lo-Renz, Toni M., Kai Hawaii. Reservierung HIER .

Leckeres Essen und Musik im Scheunenviertel

Leckeres Essen im Scheunenviertel. Quelle: Archiv

Hier gibt es mehr als leckeres Essen: Die Schwestern Sonja und Mirjana Schütze veranstalten drei Tage lang einen Foodmarkt im Steinhuder Scheunenviertel. Freitag von 16 bis 21 Uhr, Sonnabend von zwölf bis 21 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr kann man zwar auch Köstlichkeiten aus diversen Foodtrucks genießen, es gibt aber auch Live-Musik und einen Designcorner zum Stöbern. Das Tagesticket kostet drei Euro, für das ganze Wochenende zahlt man fünf Euro. Alle Infos HIER.

„Kultur on the Beach“ im Aspria-Biergarten

Kultur im Aspria-Biergarten. Quelle: Archiv

Da am Wochenende der Sommer nochmal ein Gastspiel gibt, passt dieses Konzert der Reihe „Kultur on the Beach“ perfekt zum Ambiente: Im Aspria-Inselbiergarten am Maschsee-Südufer spielt Sonnabend ab 19 Uhr „The new Brand ’splendid“ einen genreübergreifenden Mix aus Pop, Rock und Jazz. Als Vorband ist „Kat the Fox“ mit dabei. Karten (21,90, ermäßigt 17,90) kann man HIER bestellen.

Samen und Infos für Hobbygärtner

Sie suchen samenfeste Gemüsesorten, besondere Kräuter und kleine Obstgehölze? Dann sollten Sie Sonntag von 14 bis 17 Uhr im Vermehrungsgarten (An der Bauerwiese 42) vorbeischauen. Besucher müssen sich auf einer Adressenliste eintragen und symbolisch zehn Cent Eintritt zahlen. Dafür gibt es neben Saatgut auch hilfreiche Informationen von den ehrenamtlichen Mitarbeitern des preisgekrönten Projektes.

Von NP