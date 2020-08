„Enorme Herausforderung“: So läuft der Regelbetrieb in den Kitas

Hannover

Zurück in die Normalität wagen sich seit Montag Niedersachsens Kindertagesstätten. Auch Hannover hat den Regelbetrieb eingeführt, der die Pflicht zu festen Gruppen aufhebt, sodass auch Früh- und Spätgruppen sowie Sprachförderung wieder übergreifend angeboten werden können. Soweit die Theorie. In der Praxis müssen die Einrichtungen das alles mit den Schutz- und Hygienemaßnahmen unter einen Hut bekommen. „Eine enorme organisatorische Herausforderung“, wie Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) am Montag beim Besuch der Lehrkindertagesstätte in der Posthornstraße herausstellte.

Das rot-weiße Flatterband auf dem Außengelände diente für die tobenden Kinder allenfalls noch als Spielzeug. Ansonsten kümmerte sich am Montag niemand mehr um die Markierungen, mit denen vor wenigen Wochen noch verschiedene Bereiche strikt voneinander abgetrennt werden mussten. Zur Veranschaulichung hatte es das Kita-Team für den Besuch des OBs noch hängen gelassen. „Das kann jetzt weg“, sagte Leiterin Ingrid Weingarten. Gleiches gelte für die schwarz-gelben Aufkleber auf den Fluren, die bis dahin die Laufwege anzeigten. Mindestabstand? Zumindest unter den jüngeren Kindern lässt er sich mit zunehmender Anzahl nicht mehr einhalten. Immerhin: Dass der Restart in die Sommerferien fällt, sorgt für einen sanften Einstieg. Viele Familien sind noch im Urlaub und die Kitagruppen nur etwa zur Hälfte belegt. „Das macht es zu Beginn etwas einfacher“, so Weingarten.

Kein Restart mit der Brechstange

„Wir haben alles dafür getan, den Regelbetrieb in unseren Kitas bestmöglich vorzubereiten“, betonte Onay. Er sei froh und überzeugt, dass man damit den Eltern und Kindern einen weiteren Schritt zur Normalität ermöglicht. Und doch brauche es klare Rahmenbedingungen, damit bei allen Lockerungen die Gesundheit der Mitarbeiter nicht außer Acht gelassen werde. Die Stadt sorgt daher für Schutzmaßnahmen wie Spuckschutzwände, Desinfektionsmittel, Masken, Handschuhe und Gesichtsvisiere. „Die Verunsicherung war anfangs schon sehr groß und hält bei manchen Kollegen auch immer noch an“, verdeutlichte Jörg Menzel, stellvertretender Leiter der Kita.

Trotzdem hatte die Einrichtung in Linden-Mitte einen niedrigen Krankenstand. Personell kam man laut Weinberg nie an die Grenzen. Als Lehrkindertagesstätte hat der Standort mit 25 Mitarbeitern allerdings auch ein vergleichsweise großes Team. Laut Stadt gehören derzeit insgesamt 45 Mitarbeiter zur Risikogruppe. „Diese Zahl kann sich aber noch ändern“, so Stadtsprecher Felix Weiper. Die Frage, ob ein Mitarbeiter zu einer Risikogruppe zählt, könne nur individuell aus ärztlicher Sicht beantwortet werden.

Einen Restart mit der Brechstange gibt es jedenfalls nicht. Letztlich kann jede Leitung selbst entscheiden, wann und wie die Arbeit nach dem offenen Konzept wieder losgeht. „Wir warten noch die Eingewöhnung der neuen Kinder ab. Ende September lösen wir dann auch im Gebäude die Gruppen auf, sofern es die Infektionszahlen dann weiterhin zulassen“, kündigt Weingarten an. Kinder können aber schon jetzt ihre Freude in anderen Gruppen besuchen.

Mit Schnupfen muss kein Kind zuhause bleiben

Häufiges Händewaschen, Desinfizieren von Flächen – um die Hygienevorgaben einzuhalten, wird dem Kita-Personal einiges an Aufwand abverlangt. Doch auch die Eltern sind in Zeiten von Corona gefordert. Auf Initiative der Kinder- und Jugendärzte hat die Stadt eine Empfehlung zum Umgang mit Erkältungskrankheiten veröffentlicht. Unter anderem heißt es, dass bei einem banalen Infekt wie Schnupfen oder leichter Husten die Kitas besucht werden dürfen. Bei Infekten mit einem „ausgeprägten Krankheitswert“ müsse dagegen die Genesung abgewartet werden. Wenn Kinder Fieber ab 38,5 Grad Celsius hätten, sollte ein Arzt aufgesucht werden, der über einen Corona-Test entscheide. Zuletzt hatte es auf Kita- und Elternseite Verunsicherung gegeben, wie mit kranken Kindern verfahren werden soll.

