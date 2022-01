Enkeltrick: Seniorin aus Pattensen entlarvt Betrüger in letzter Sekunde

Pattensen

Schon direkt nach dem Abnehmen des Hörers haben sie Lieselotte Reinhard überrumpelt. Am Telefon gaukelten Trickbetrüger der Seniorin in perfekter Manier vor, ihr Enkel sei Schuld an einem tödlichen Unfall. Eine Kaution sei fällig. Nur dank eines Wortes bemerkte die Frau aus Pattensen den Schwindel am Ende und kam mit dem Schrecken davon. Durch das Erzählen ihrer Erlebnisse möchte die 81-Jährige andere vor den gewieften Tätern warnen.

Dienstagmittag klingelte bei Reinhard das Telefon, „Anonym“ stand im Display. Die 81-Jährige heißt in Wirklichkeit anders. „Es meldete sich eine weinende und schluchzende Männerstimme.“ Die Seniorin verstand den Anrufer erst gar nicht und fragte aus dem Bauch heraus, ob es sich um ihren Enkel Steffen (Name ebenfalls geändert) handelte. Nach kurzer Bestätigung wurde der Hörer am anderen Ende weitergereicht. Reinhard: „Eine Frau stellte sich als Beamtin der Kripo Celle vor.“

Seniorin: „Ich konnte nicht mehr klar denken“

Reinhards Enkel stehe unter Schock und könne nicht weitersprechen, „weil er jemanden überfahren hat“. Die Seniorin wollte wissen, ob der Unfall in Hannover passiert sei. Das wurde prompt bestätigt. Selbst die Nachfrage, was der Enkel denn dann bei der Polizei in Celle mache, wurde schlagfertig pariert: „Für solche Delikte ist das Oberlandesgericht zuständig.“ Und Steffens Eltern? „Nicht erreichbar.“ Durch diese Flut an Informationen „hätte ich fast einen Herzinfarkt bekommen und konnte nicht mehr klar denken“, sagt die Seniorin.

Enkeltrick-Delikte nehmen seit Langem zu. Allein die Direktion Hannover registrierte vergangenes Jahr eine Steigerung im niedrigen, zweistelligen Bereich, insgesamt war es 2021 ein mittlerer dreistelliger Bereich. Besonders aktiv waren die Täter im Juli und August. Auch nun in der ersten Januar-Woche 2022 sei ein Anstieg zu verzeichnen. Die Betrügereien kämen laut Sprecherin Jessika Niemetz immer in Wellen, „sobald eine erforderliche Logistik der Täter in einem örtlichen Zielbereich aufgebaut ist“.

Enkeltrick-Masche: Kaution soll vor Haft schützen

Am Dienstag breitete die angebliche Kripo-Beamtin ihr Lügennetz immer weiter aus – und Lieselotte Reinhard verfing sich immer mehr. „Rückblickend muss ich sagen, dass ich ihr alles in den Mund gelegt habe.“ Möglicherweise könne eine Kaution ihren Enkel vor dem Gefängnis bewahren. Zur Höhe machte die vermeintliche Polizistin keine Angaben: „Das liegt im Ermessen des Staatsanwalts.“ Bereitwillig offerierte die 81-Jährige, etwa 10.000 Euro im direkten Zugriff zu haben.

Und da begann die Unbekannte offenbar, gierig zu werden. Statt sich damit zufrieden zu geben, fragte sie nach teurem Schmuck. Den würden die Beamten auch als Kaution gelten lassen. „Da wurde ich hellhörig“, sagt die 81-Jährige. „Die echte Polizei würde das nicht machen.“ Abrupt teilte die Seniorin ihrem Gegenüber mit, das Telefonat an dieser Stelle zu beenden. Stattdessen werde sie sich an die richtigen Ermittler wenden. Sofort habe die Betrügerin aufgelegt.

Trotz Skepsis auf Trickbetrüger hereingefallen

„Ich hätte nicht gedacht, dass ich auf diese Masche hereinfallen würde“, sagt Reinhard nun. Sie kennt die Zeitungsberichte, ihre Töchter haben schon oft vor den Tricks gewarnt. „Aber die Anrufer waren wirklich professionell, sie trafen bei mir voll ins Schwarze.“ Die Erfolgsaussichten, die Täter jemals zu bekommen, sind gering. Die Aufklärungsquote ist einstellig. Lieselotte Reinhard bleibt nun erst recht auf der Hut. Mehrfach hat das Telefon schon wieder geklingelt. Im Display stand oft „Anonym“.

Von Peer Hellerling