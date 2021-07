Engpass am Fahrradmarkt : Wie Hannovers Händler damit umgehen

Hannover

Lange Lieferfristen für Ersatzteile und Fahrräder, manches Modell ist nicht mehr erhältlich, zumindest nicht in der gewünschten Größe und Ausstattung, für Reparaturen gibt es wochenlange Wartezeiten. Woran liegt das, wie ist die Lage? Darüber hat die NP mit inhabergeführten Fahrradhändlern in Hannover gesprochen.

Fahrradkontor: Nur noch, was im Lager ist

„Im Grunde haben alle Schwierigkeiten, Nachschub zu bekommen“, sagt Dennis Saß (38), einer der Geschäftsführer bei Fahrradkontor im Stadtteil List. Die Nachfrage sei einfach sehr hoch, sowohl nach neuen Fahrrädern als auch bei den Ersatz- und Verschleißteilen, die er in der Werkstatt braucht. Bei Neurädern sei der aktuelle Jahrgang „komplett ausverkauft, da gibt’s nur noch das, was irgendwo am Lager ist“ – Nachbestellungen seien nicht drin, Modelle für die kommende Saison noch nicht bestellbar.

Bei den Ersatzteilen sehe es beim Fahrradkontor „im Moment“ relativ gut aus. Vor ein paar Wochen „war es dramatischer“, etwa bei den Ketten. Manche Hersteller hätten für diese und andere Teile teils „Lieferfristen von über 500 Tagen“, auch Marktführer Shimano; eng sei es auch bei der Bereifung, etwa von Continental und Schwalbe.

Reparatur in acht Wochen

„Bei Reparaturterminen haben wir acht Wochen Vorlauf“, sagt Saß. Bei Problemen „mit Platten, Bremsen oder Licht geben wir uns aber alle Mühe, dass das innerhalb einer Woche erledigt wird – allerdings muss das Rad dafür bei uns stehen!“ Die Lage am Markt und in der Werkstatt sei bei den Rädern mit Elektromotor nicht wesentlich anders.

Radgeber: „Fast nichts mehr zu haben“

Dietrich Sudikatis (70), Inhaber von „Radgeber“ in Linden, berichtet von einer großen Nachfrage nach hochwertigen Rädern und dass da „keine Nachlieferungen mehr möglich“ seien, es „nur noch gibt, was wir da haben. Selbst die Hersteller können nicht sagen, wann was wieder lieferbar ist. Der Markt ist quasi leergefegt.“ Das gelte auch für Teile, da gebe es bei Kettenschaltungen Komponenten, „wo fast gar nichts mehr zu haben ist“ etwa die 9er- oder 11-er Kassetten (Zahnradkombination fürs Hinterrad). „Bei Nabenschaltungen geht es tendenziell noch.“ Die Vorlaufzeit für Reparaturtermine betrage zwei bis drei Wochen, einfache Sachen wie Reifen- oder Schlauchwechsel „erledigen wir noch immer binnen 24 Stunden“, sagt Sudikatis.

Grund für die Knappheit seien die Corona-Pandemie und dien Lieferketten nach Asien (von dort kommt fast alles, was der Fahrradmarkt anbietet und braucht) mit zu geringen Transportkapazitäten, ausgefallener Produktion und knappen Rohstoffe (Stahl, Aluminium, Kunststoffe). Daher seien auch die Preise jetzt um „fünf bis zehn Prozent höher“.

Deutsche Premium-E-Bikes lieferbar

Bemerkenswert ist laut Sudikatis, dass einzelne deutsche E-Bike-Hersteller teils binnen fünf, sechs, vielleicht auch mal acht Wochen liefern könnten, etwa Premium-Anbieter Riese & Müller, dessen Modelle „zwischen 3800 und bis zu 8000 Euro“ kosten – die seien auch gefragt. „Andere Hersteller sagen: nächstes Jahr im März!“ Da wundert es nicht, dass die Elektro-Fahrräder bei Radgeber schon „60 bis 70 Prozent unseres Umsatzes“ ausmachen. Von der verkauften Stückzahl her überwögen noch motorfreie Räder, das sei aber allgemein „wohl in der Stadt eher der Fall als außerhalb“.

ATB: Bestellung auf Verdacht

Thomas Sylla (59) ist Inhaber von ATB in Hannover-Mitte. Er sagt: „Ich bin seit 38 Jahren im Geschäft. Und das gab es noch nie, dass ein Großhändler sagt: ausverkauft, wir können nicht ein Modell liefern, das Lager ist leer!“ In dieser Saison war es so.

Auch Hersteller wie Cube, von dem er seit 20 Jahren Mountainbikes kauft, könnten nicht, wie sie wollten: „Wir haben diesmal schon im März die Vororder für 2022 gemacht. Die Ansage lautet: Wird im Mai kommen – 2023!“ Das ist noch nicht alles: „Wir wissen nicht, wie die Räder aussehen, welche Ausstattung sie haben. Wir wissen nur: Es gibt welche in dunkel, in bunt und in etwas bunt – das ist völlig verrückt im Moment.“ Allerdings vertraue er dem Anbieter und ist sicher „dass da was Vernünftiges bei rauskommt“.

Ersatzteile wie Gold gehandelt

Für Federelemente und Federgabeln gebe Cube 540 Tage Lieferzeit an. Bei Ersatzteilen wie Ketten von Shimano heißt es laut Sylla: „Ab der zweiten Januarwoche. Das sind Standardartikel, die werden mittlerweile wie Gold gehandelt.“ Er und seine Mitarbeiter machen da angesichts des Bedarfs mit: „Wo auch immer wir etwas im Internet finden, da kaufen wir.“ Von daher gilt auch hier: Kleinreparaturen gehen noch irgendwie – Termine für Aufwendigeres gibt’s bei ATB „von Mitte September an wieder“.

Von Ralph Hübner