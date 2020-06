Hannover

In Sachen Neuinstallation von Solarstromanlagen auf den Dächern ist Hannover anscheinend gut unterwegs: Nach Auswertung entsprechender Daten kommt der Ökostromanbieter Lichtblick zu dem Ergebnis, dass im Jahr 2018 (neuere Daten lägen nicht vor) nahezu jedes zweite Dach eines Neubaus in der Landeshauptstadt mit Solarstromtechnik bestückt worden ist (konkret seien es 46,8 Prozent gewesen). Im bundesweiten Vergleich der deutschen Großstädte mit mehr als 500.000 Einwohnern bedeute dies Rang zwei – nur Nürnberg war mit 49,1 Prozent einen Tick besser.

Städteranking „Solarcheck 2020“: Ranking deutscher Großstädte in Sachen Photovoltaik auf Neubauten.

Anzeige

Am Ende der Photovoltaik-Neuinstallationsliste liegen München (9,4 Prozent), Düsseldorf (8,2) und Hamburg (7,2). Dazwischen ist die Bandbreite groß, das Mittelfeld liegt um 30 Prozent – was den Ökostromanbieter zu der Erkenntnis bringt: Das Photovoltaik-Potenzial auf Dächern werde „in den meisten Metropolregionen kaum ausgeschöpft“. Als Schubgeber für die Solaranlagen in der Region Hannover wird die 2017 gestartete „Solaroffensive“ genannt, das auch Fördermittel für Privatpersonen bereitstellt.

Weitere NP+ Artikel

Von Ralph Hübner