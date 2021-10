Hannover

Der breite Ausbau von Windkraftanlagen gilt als Meilenstein der Energiewende. In der Region Hannover stocken die Vorhaben. Zum einen hemmen massive bürokratische Hürden von bis zu acht Jahren die Entwicklung. Zum anderen fehlt es an konfliktfreien Zonen. Bis jetzt. Das Institut für Umweltplanung an der Leibniz-Universität Hannover (LUH) hat für die Standortplanung von Windenergieanlagen Daten aus fünf Jahren Forschung ausgewertet und aufgearbeitet. Eine wichtige Hilfestellung, die nun für ordentlich Druck auf die Windsegel sorgen könnte.

Die Forscher kommen zu der Erkenntnis, dass 1,5 Prozent der Fläche Deutschlands einen so genannten „geringen Raumwiderstand“ aufweisen. Das würde im entsprechenden Zusammenspiel mit weiteren Technologien wie etwa der Solarenergie für die komplette Versorgung aus erneuerbaren Quellen reichen.

Tempo für Energiewende

Einer der Schlüsselfaktoren für eine schnellere Energiewende ist nach Ansicht der LUH „die Umsetzung vor Ort planerisch so vorzubereiten, dass Konflikte um Standorte und Ausmaß der Ansiedlung von Wind- und Solarenergieanlagen weitgehend vermieden werden.“ Auch in der Region Hannover, wo der Windkraftausbau derzeit nahezu erlahmt ist (siehe unten).

Die aufgearbeiteten Daten zeigen laut dem Institut „bundesweit nach einheitlichen Kriterien für einen anspruchsvollen Schutz von Natur und Landschaft ermittelte Flächen“, wo laut Julia Wiehe (44), wissenschaftliche Mitarbeiterin und in der Projektleitung des Instituts tätig, der Ausbau von Windenergie an Land „weitgehend konfliktfrei“ möglich sei.

Laut Wiehe sind etwa Natur- und Wasserschutzgebiete sowie Nationalparks ungeeignet, da hier der Raumwiderstand hoch sei. Auch müsse das Landschaftsprofil stimmen (etwa nicht zu bergig). Geeignet seien eher Nadelwälder, Ackerflächen und Grünland außerhalb von Siedlungs- und Schutzgebieten.

Ein Muss: Sparen!

Gemeinsam mit Photovoltaik (Sonnenenergie), Wasserkraft, Offshore-Windenergie (Windräder auf dem Meer) sowie Geothermie (Erdwärme) sei das „ein ausreichendes Potenzial für eine hundertprozentige regenerative Energieversorgung“. Wenn das laut der Forscherin alles gleichzeitig ausgebaut und weiter der Energieverbrauch gesenkt, also Energie gespart wird, dann reichen diese Flächen, erklärt die Forscherin.

Weitere 2,3 Prozent der Bundesfläche bieten aus ihrer Sicht „mittleren Raumwiderstand“ – dort sei „unter Anpassung an Standortgegebenheiten voraussichtlich eine Windenergienutzung naturschonend möglich“.

Laut Wiehe habe man – das sei „einzigartig“ – auch mögliche künftige Schutzgebiete mit aufgenommen. Maßgebliche Faktoren seien der Landschaftsbild-Aspekt, die Biodiversität und Siedlungen. Wiehe: „Wir haben Pufferzonen um diese Gebiete gezogen und in die Karten eingepflegt.“

Entscheidende Informationen

Die Flächendaten schaffen laut den Forschern „die Voraussetzungen, die Energiewende vor Ort schnell und unter Vermeidung unnötiger Konflikte umzusetzen“, denn „diese entscheidenden räumlichen Informationen bieten viel Spielraum für unterschiedliche regionale und lokale Lösungen.“

Die Ergebnisse beziehen sich laut Wiehe „auf die Installation eines zukunftsfähigen Windenergieanlagentyps“ mit Nabenhöhe 200 Meter, einem Rotordurchmesser von 127 Metern und einer Leistung von 7,58 Megawatt (recht stark) – bei abweichenden Anlagen sei entsprechend mehr oder weniger Fläche verfügbar.

Mit einem Spezialkran wird der vormontierte Propeller an das Maschinenhaus einer Windkraftanlage gehoben (Symbolbild). Quelle: Jens Büttner, dpa

Nutzbar seien die Daten etwa für Regionen, Gemeinden, Planungsbüros und Verbände und deren Standortsuche für Windenergieanlagen. Sie könnten auch dazu dienen, das bundesweite Erzeugungspotenzial zu ermitteln und Ausbauziele abzuleiten.

Daten für Solarenergie

Laut Wiehe will das Institut für Umweltplanung zudem noch in diesem Monat Potenzialflächenberechnungen für Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Niedersachsen bereitstellen.

Die Flächendaten für die Windkraft sind hier verfügbar. Die Daten sind in ein Geo-Informationssystem zu laden (etwa Q-GIS) – dann werden die Potenzialflächen in Verbindung mit dem Kartenmaterial sichtbar.

Windstrom in der Region Hannover

Strom aus Windkraftanlagen leistet einen bedeutsamen Beitrag zum Erreichen der Klimaneutralität und ist wichtig für die Energiewende. In der Region hier sind nach Angaben der Klimaschutzagentur Region Hannover aktuell 255 Windenergieanlagen (WEA) mit einer Gesamtleistung von rund 380 Megawatt (Stand Ende 12/2020) installiert. Zusammen produzierten diese Anlagen jährlich 637 Gigawattstunden klimafreundliche Elektrizität. Rechnerisch deckt das den durchschnittlichen privaten Strombedarf von knapp 400.000 Menschen. Die Anlagen helfen, jedes Jahr etwa 440.000 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen zu vermeiden.

Ausgebremst

Im Moment wird Laut Eike Müller von der Klimaschutzagentur Hannover der Ausbau der Windkraftanlagen in der Region hauptsächlich durch die Drehfunkfeuer der Deutschen Flugsicherung (DFS) gebremst, besonders in Neustadt, wo erst 2023 mit dem Bau einer windkraftverträglicheren Anlage gebaut werden soll.

Die Karte zeigt den Stand Ende 2020.

In Sarstedt soll dagegen noch dieses Jahr ein neu gebautes Funkfeuer in Betrieb gehen – dann dürfte das Abstandsgebot von 15 Kilometern Geschichte sein. Dann liegt es zunächst an den Kommunen, wo Windräder möglich sind – denn das Regionale Raumordnungsprogramm (RROP 2016) der Region ist in Sachen Windkraft 2019 vor Gericht gekippt worden, eine neue Version nicht vor 2023 fertig. In den Jahren 2019 und 2020 sind daher hier nur je fünf neue Anlagen in Betrieb gegangen, alle bei Uetze.

Der Anteil des Windstroms am Gesamtstromverbrauch in der Region Hannover beträgt etwa zehn Prozent. Die durchschnittliche Gesamthöhe aller Anlagen in der Region Hannover liegt bei 110 Metern, im Schnitt bieten sie eine Leistung von 1,5 Megawatt. Detaillierte Angaben zu den Windanlagen in den Städten und Gemeinden in der Region gibt es hier.

Von Ralph Hübner