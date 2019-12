Enercity: Strompreis wird nicht erhöht

Hannover

Überall drehen die Energieversorger am Strompreis - nicht allein die ab Januar höhere EEG-Umlage (für erneuerbare Energien, also Förderung von Ökostromanlagen) treibt die Zahlen höher, auch gestiegene Preise an den Energiebörsen und steigende Netznutzungsentgelte. Doch es gibt Ausnahmen – etwa in Hannover. Die Botschaft aus dem Hause Enercity auf NP-Anfrage: Derzeit sind keine Strom- und Gaspreiserhöhungen geplant.“

Festlegen, wie lange mindestens, will sich das Management nicht. Die Vergangenheit hat gezeigt: kurzfristig wird nicht am Strom- oder Gaspreis gedreht. Wenn, dann war das meist im April und Oktober der Fall. Denn das in kommunaler Hand befindliche Unternehmen braucht eine gewisse Reaktionszeit – ist die Vorentscheidung gefallen, muss sie noch durch die Gremien, etwa den Aufsichtsrat. Danach müssen die Kunden mit einigen Wochen Vorlaufzeit vor dem Änderungstermin informiert werden.

Preis in der Grundversorgung zuletzt 2016 angehoben

Überhaupt habe man etwa den Strompreis für den Grundversorgungstarif zuletzt zum Januar 2016 erhöht – und seither alles gelassen, wie es war, sagt Enercity-Sprecher Carlo Kallen. Sprich: sowohl die Erhöhung der gesetzlich vorgegebenen Umlagen als auch deren zwischenzeitliche Senkung wurden nicht weitergegeben. Zudem würden alle Enercity-Stromkunden ohne Preisaufschlag seit Januar 2018 mit Ökostrom beliefert. Eine Aussage, welche Ereignisse oder Entwicklungen eintreten müssten, um eine Preisänderung auszulösen, will der Energieversorger nicht treffen: „ Enercity beobachtet den Markt aber weiterhin genau, um bei Bedarf reagieren zu können.“ Immerhin sind die meisten Enercity-Stromkunden damit seit vier Jahren von einer Preiserhöhung verschont geblieben – so lange wie noch nie seit Freigabe des Strommarktes 1998.

Strom und Gas: Sparen mit und ohne Anbieterwechsel Selbst wer Enercity trotz anderer Strom- und Gastarifangebote treu bleiben will, kann sparen: Schon die Wahl der zusätzlich angebotenen Tarife außerhalb der Grundversorgung bringt gegenüber dieser bis zu fünf Prozent Ersparnis. Wer wechseln will – am einfachsten über Internetportale wie Verivox und Check24 – kann viel sparen. Aktuell sind da laut Verivox.de gut 540 Euro Ersparnis für einen Haushalt drin, der etwa 3500 Kilowattstunden Strom (etwa 180 Euro) und 12.000 Kilowattstunden Gas (etwa 360 Euro) pro Jahr verbraucht. Aufgepasst: Das gilt in der Regel nur für Neukunden und im ersten Jahr – man sollte also rechtzeitig vor Vertragsverlängerung gegebenenfalls den nächsten Anbieter suchen. Wer fürchtet, den Termin zu verpassen, kann das auch kostenlos und den fälligen Wechsel nahezu automatisch erledigen lassen, etwa von einem „Tarifwächter" wie Switchup. Wer will, kann bei Enercity auch ein sehr flexibles Tarifmodell wählen: mit Preisen, die an die Preise der Strom- und Gaspreisbörsen gekoppelt sind. Aktuell entwickeln die Preise sich allerdings nach oben, es wird also teurer. Geht es mal zu stark und zu lange rauf, dann kann man da auch monatlich wieder aussteigen. Für das letzte halbe Jahr etwa sind die Live-Strom-Preise laut Enercity sechs Prozent günstiger gewesen als der Grundtarif. Und es gibt ein Modell, das den Preis nach oben deckelt.

„Seit dem Start der Liberalisierung 1998 bin ich bei Enercity - und mir ist seit der Jahrtausendwende keine längere Phase der Preisstabilität bei Enercity bekannt“, sagt Kallen. Diese „lange Phase der Preisstabilität entspringt unserer forcierten Kundenorientierung.“ Denn in Zukunft würden die Kunden „deutlich mehr als nur Energielieferung“ erwarten. „Die Zeiten des klassischen Strom- oder Gaslieferanten sind vorbei. Deshalb konzentriert Enercity sich verstärkt auf neue Geschäftsfelder und smarte Energiedienstleistungen, um diese künftig mit Energielieferverträgen zusammen anzubieten“ erklärt Kallen.

Allerdings bewegt sich Enercity nicht gerade auf einem niedrigen Preisniveau, gemessen an allen Anbietern. Da gibt es viele, die deutlich billigere Tarife bieten – darunter überwiegend reine Händler, also nicht wie Enercity Stadtwerke und auch nicht selbst Strom produzierende Unternehmen.

Unter vergleichbaren kommunalen Versorgern (solchen aus großen Städten mit ähnlicher Infrastruktur und Einwohnerzahl wie Hannover) sah sich das hannoversche Unternehmen von der Preishöhe nach eigenen Angaben bislang stets „im Mittelfeld“.

Sparen bei Strom und Gas mit und ohne Anbieterwechsel

Wer der hannoverschen Enercity trotz anderer verlockender Strom- und Gastarifangebote treu bleiben will: Schon die Wahl der zusätzlich angebotenen Tarife außerhalb der Grundversorgung bringt gegenüber dieser bis zu fünf Prozent Ersparnis. Wer wechseln will – am einfachsten über Internetportale wie Verivox und Check24 – kann viel sparen. Aktuell sind da laut verivox.de gut 490 Euro Ersparnis für einen Haushalt drin, der etwa 3500 Kilowattstunden Strom (etwa 160 Euro) und 12000 Kilowattstunden Gas (etwa 330 Euro) pro Jahr verbraucht.Aufgepasst: Das gilt in der Regel nur für Neukunden und im ersten Jahr – man sollte also rechtzeitig vor Vertragsverlängerung gegebenenfalls den nächsten Anbieter suchen. Wer fürchtet, den Termin zu verpassen, kann das auch kostenlos und den fälligen Wechsel nahezu automatisch erledigen lassen, etwa von einem „Tarifwächter“ wie Switchup (NP berichtete, Verbraucherschutz lobt den Service).Wer will, kann bei Enercity auch ein sehr flexibles Tarifmodell wählen: mit Preisen, die an die Preise der Strom- und Gaspreisbörsen gekoppelt sind. Aktuell entwickeln die Preise sich allerdings nach oben, es wird also teurer. Geht es mal zu stark und zu lange rauf, dann kann man da auch monatlich wieder aussteigen. Für das letzte halbe Jahr etwa sind die Live-Strom-Preise laut Enercity sechs Prozent günstiger gewesen als der Grundtarif. Und es gibt ein Modell, das den Preis nach oben deckelt (nicht ganz so günstig wie die vollflexiblen Tarife).

So teuer wird der Strom in Deutschland

Kunden zahlreicher Stromanbieter müssen im kommenden Jahr mehr bezahlen. Laut dem Branchenportal strom-report.de haben bislang 465 Stromversorger angekündigt, die Preise zum Jahreswechsel anzuheben (einige haben das schon jetzt getan) – dabei mehr als die Hälfte der Grundversorger in Deutschland. Im Schnitt wird Strom demnach um 5,7 Prozent teurer. Als Grund für die Preiserhöhung hätten die Versorger gestiegene Umlagen und Netzgebühren angegeben. Zusammen machen die beiden Preisbestandteile laut Bundesnetzagentur fast 52 Prozent, also mehr als die Hälfte des gesamten Strompreises aus (ab Januar werden es wohl 53,8 Prozent sein). Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte zusammen machten demnach im laufenden Jahr mehr als 75 Prozent des Strompreises je Kilowattstunde aus.

Strom: So steigen die Preise – und das steckt drin Kunden zahlreicher Stromanbieter müssen im kommenden Jahr mehr bezahlen. Laut Branchenportal strom-report.de haben bislang 465 Stromversorger angekündigt, die Preise zum Januar anzuheben (oder das schon getan) – darunter mehr als die Hälfte der Grundversorger in Deutschland. Laut „strom-report“ ist die Bandbreite der Erhöhungen hoch und reicht bis 19,3 Prozent in Bayern ( Stadtwerke Windsbach), gefolgt von Hessen mit 15,2 Prozent ( Stadtwerke Herborn). Die vier großen Stromkonzerne Eon, Innogy, EnBW und Vattenfall dagegen hielten sich „zunächst bedeckt, doch die Strompreise steuern deutlich auf einen neues Rekordhoch zu“, so das Branchenportal. Im Schnitt wird Strom demnach um 5,7 Prozent teurer. Als Grund für die Preiserhöhung hätten die Versorger gestiegene Umlagen und Netzgebühren angegeben. Zusammen machen diese beiden Preisbestandteile laut Bundesnetzagentur fast 52 Prozent, also mehr als die Hälfte des Strompreises aus (ab Januar werden es wohl 53,8 Prozent sein). Steuern, Abgaben, Umlagen und Netzentgelte zusammen machten demnach im laufenden Jahr mehr als 75 Prozent des Strompreises je Kilowattstunde aus. Im Strompreis stecken insgesamt sieben Umlagen, drei bleiben unverändert, drei werden erhöht (darunter EEG für Erneuerbare Energien, also Förderung von Ökostromanlagen), eine gesenkt.

Laut strom-report ist die Bandbreite der Erhöhungen hoch und reicht bis 19,3 Prozent in Bayern ( Stadtwerke Windsbach), gefolgt von Hessen mit 15,2 Prozent ( Stadtwerke Herborn). Die vier großen Stromkonzerne Eon, Innogy, EnBW und Vattenfall dagegen hielten sich „zunächst bedeckt, doch die Strompreise steuern deutlich auf einen neues Rekordhoch zu“.

STROMPREIS: Zusammensetzung laut Quelle: strom-report.de

STROMPREIS: Das steckt laut Bundesnetzagentur drin. Quelle: Bundesnetzagentur

Sieben Umlagen gibt es beim Strom, davon bleiben drei unverändert, drei werden erhöht (darunter EEG für Erneuerbare Energien, also Förderung von Ökostromanlagen, künftig 6,756 Cent/ Kilowattstunde, also um 0,351 Cent niedriger), eine wird gesenkt (KWK, Kraft-Wärme-Kopplung, künftig 0,226 ct/KWh und damit 0,054 ct geringer).

