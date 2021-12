Enercity steuert auf Umsatz von vier Milliarden Euro zu

Hannover

Der kommunale Energieversorger Enercity schreibt weiter Erfolgsgeschichte. Am Jahresende soll erstmalig ein Umsatzanstieg über die Schwelle von vier Milliarden Euro erreicht sein. Im dritten Quartal ist der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 13,2 Prozent auf 3,1 Milliarden Euro gestiegen.

„Die Zugewinne bei den Kunden im dritten Quartal zeigen, dass Enercity auf dem richtigen Weg ist. Die Ziele der Ampel-Koalition zum zügigen Ausbau der Erneuerbaren und der zügigere Kohleausstieg bekräftigen unsere Strategie hierzu. Das bringt Rückenwind für unsere Investitionen in erneuerbare Energien“, sagt Vorstandsvorsitzende Susanna Zapreva.

Ergebnis steigt um 21,6 Prozent

Mit rund 99 Millionen Euro liegt das Betriebsergebnis um 21,6 Prozent höher als zuvor. Aufgrund der starken Gesamtentwicklung peilt Enercity einen Rekordumsatz an (2020: 3,7 Milliarden Euro) und erhöht seine Gewinnprognose auf deutlich mehr als 100 Millionen Euro.

Das Preisniveau am Strom- und Gasmarkt ließ Großhandelstätigkeiten zurückgehen. Die Gesamtabsatzzahlen bei Strom und Erdgas sind deshalb gesunken: Der Stromabsatz lag im dritten Quartal mit 21.524 Gigawattstunden (GWh) um vier Prozent unter dem Vorjahreszeitraum (22.417 GWh). Der Erdgasabsatz umfasste 35.828 GWh. Der Wärmeabsatz im Konzern nahm stark zu und belief sich im dritten Quartal 2021 auf 1886 GWh. Das entspricht einem Anstieg um 17,3 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Wärmewende voll auf Kurs

Für die Wärmewende in Hannover gibt Enercity in den kommenden Jahren mehr als 550 Millionen Euro aus. Mit dem Ausstieg aus der Kohle werden künftig rund 1,2 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr vermieden. Darüber hinaus unterstützen der kommunale Energieversorger und die Landeshauptstadt in den kommenden drei Jahren mit rund 35 Millionen Euro den Austausch von 5000 Ölheizungen und fördern die Effizienzsteigerung von bis zu 30.000 Heizungen, um die Wärmewende voranzutreiben.

Auch die Ersatzanlagen für den Block 1 des Kohlekraftwerks Stöcken schreiten voran. Der Rohbau der Klärschlammverwertungsanlage in Hannover-Lahe ist nahezu abgeschlossen. Im kommenden Jahr wird der Betrieb aufgenommen und Hannover ab 2023 mit noch mehr umweltfreundlicher Fernwärme versorgt. Für das neue Biomasseheizkraftwerk im Stadtteil Stöcken laufen die Bauvorbereitungen.

Geschäftsfeld E-Mobilität boomt

Auch bei der E-Mobilität geht es voran: Bis Ende November hat Enercity 340 öffentliche Ladepunkte in Hannover installiert. Ende 2020 waren es 178 Ladepunkte. „Durch die stärkere Gewichtung hin zu schnellerem DC-Laden wird das Angebot noch attraktiver für unsere Kundinnen und Kunden“, so Zapreva. Unter den mehr als 440 öffentlichen Ladepunkten im kommenden Jahr wird es künftig mindestens 70 Schnelllademöglichkeiten geben.

Hannover profitiere heute bereits von einer sehr gut ausgebauten Ladeinfrastruktur und sei unter den Top 2 der deutschen Städte mit mehr als 500.000 Einwohnern, so die Vorstandsvorsitzende. Auf 100.000 Einwohner kommen in Hannover 88 Ladepunkte, das sind Anfang November 467 öffentliche Ladepunkte, die den rund 534.000 Menschen in Hannover zur Verfügung standen.

Ein Fünftel der Ladepunkte bei Privatkunden

In der Praxis laufen 85 Prozent der Ladevorgänge zuhause oder am Arbeitsplatz. Deshalb baut Enercity die Ladeinfrastruktur über den öffentlichen Raum hinaus direkt bei den Kundinnen und Kunden auf. Hier wurden bundesweit inzwischen mehr als 2500 Ladepunkte realisiert. Seit 2017 hat sich die Zahl der von Enercity installierten Ladepunkte jedes Jahr verdoppelt. Gut ein Fünftel fragen Privatkunden nach, der Großteil entsteht bei Unternehmen oder der Wohnungswirtschaft.

Zapreva erwartet einen höheren Gewinn. Ziel ist weiterhin eine Verdopplung des Betriebsergebnisses auf 220 Millionen Euro in 2025 im Vergleich zu 2016. In diesem Zeitraum investiert Enercity 1,5 Milliarden Euro in erneuerbare Energien und Infrastruktur. „Wir erwarten durch kommende Maßnahmen der neuen Bundesregierung einen deutlichen Schub beim Ausbau der erneuerbaren Energie bei der Strom- und Wärmeerzeugung“, so Zapreva.

Von Vera König