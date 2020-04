Enercity knackt Marke von drei Milliarden Euro Umsatz

Hannover

Eine neue Rekordmarke hat die Enercity AG gesetzt. Erstmals in der Geschichte des kommunalen Energieversorgers haben die Umsatzerlöse die 3-Milliarden-Euro-Marke übertroffen. Auch der Gewinn konnte gesteigert werden.

Enercity-Chefin Susanna Zapreva sagt : „Wir sind auf einem guten Weg,unsere strategischen Ziele zu erreichen.“ Der Umsatz stieg im Geschäftsjahr 2019 um 27 Prozent oder 663,3 Millionen Euro auf 3,1 Milliarden Euro. Der Gewinn lag mit 118,5 Millionen Euro höher als im Vorjahr (115,4 ).

„ Enercity treibt die Vernetzung der Energiewelt voran und orientiert sich dabei an den Bedürfnissen der Kunden – den Erfolg dieser Strategie kann man an den Zahlen ablesen“, findet Zapreva. Die Corona-Krise bedeute eine besondere Verantwortung, die es in den kommenden Monaten zu übernehmen gilt.

Von Vera König