Susanna Zapreva ist seit 2016 Vorstandsvorsitzende beim kommunalen Energieversorgungs-Unternehmen Enercity. Die Gewinne wurden in den vergangenen Jahren um mehr als 50 Prozent erhöht – Enercity trifft Entscheidungen meist als erstes im Markt, wie beim Kohleausstieg. Das nächste Ziel: Hannover soll erste ölheizungsfreie Stadt in Deutschland werden, sagt die Enercity-Chefin im NP-Interview.

Erfolgreich: Susanna Zapreva leitet den Energieversorger Enercity seit 2016, in diesem Jahr peilt sie einen neuen Rekordumsatz in Höhe von vier Milliarden Euro an. Quelle: Heusel