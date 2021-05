Endspurt: Hannovers Herschelwache vor der Wiedereröffnung

Hannover

Endspurt in Hannovers Herschelwache: Die berühmteste Polizeidienststelle der Landeshauptstadt steht nach knapp zweieinhalbjähriger Sanierung kurz vor der Wiedereröffnung. „Am 28. Mai bekommen wir die Schlüssel zurück“, sagte Polizeipräsident Volker Kluwe am Montag bei einem Ortstermin. Im Juni wird die Polizei ihre Technik installieren und es gibt neue Möbel. Im Juli könnte das neue Domizil des Kommissariats Mitte dann an den Start gehen.

Was für Hamburg die Davidwache ist, ist für Hannover die Herschelwache: Das Gebäude aus dem Jahr 1893 war allerdings mächtig in die Jahre gekommen und musste seit Ende 2018 unter der Federführung des Staatlichen Baumanagements Hannover einer Komplettsanierung unterzogen werden. Bei dem Umbau traten Komplikationen auf: Nach dem Fund von Asbest waren Schadstoffsanierungen in einem größeren Umfang notwendig als geplant. Gleiches gilt für den Brandschutz.

Außen alt, innen neu: Die Herschelwache mitten in der Innenstadt von Hannover. Quelle: Dröse

Voraussichtliche 3,04 Millionen Euro kostet die Maßnahme am Ende. Weitere 1,85 Millionen Euro waren nötig, um gegenüber das ebenfalls zum Kommissariat Mitte gehörende Gebäude Herschelstraße 35/36 umzubauen. Mit 4,89 Millionen Euro ist das Projekt etwa 1,5 Millionen teuer als bei der ursprünglichen Grobkostenschätzung 2015.

Stylisch: Alter Tresen in moderner Umgebung

Dafür bekommen die Mitarbeiter der Herschelwache ein neues, sehr modernes Domizil – mit hellem Empfangsbereich, gut einsehbarem Raum für das Kurzzeitgewahrsam, modernisierten Zellen im Keller, Büros auf drei Etagen sowie Umkleiden im Dachgeschoss. Funktional und gleichzeitig schick: Der gemauerte Tresen mit dunkelrotem Klinker aus der alten Wache ist erhalten geblieben und wirkt in moderner Umgebung ziemlich stylisch.

Polizeipräsident Volker Kluwe, der am Montag das Objekt zum ersten Mal nach dem Umbau besichtigte, war begeistert: „Was ich jetzt sehe, lässt mein Herz höher schlagen.“ Bei dem Ortstermin waren auch Innenminister Boris Pistorius (SPD) und Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) dabei.

Von Britta Mahrholz