Nienburg

Die einen mögen beim Wort „Polizei“ an Begriffe wie „Hilfe“, „Strafe“, „Ordnung“, „Kontrolle“ denken, aber für mindestens fünf junge Leute bedeutet er erst einmal: Spaß! Ein Wort, das alle fünf Studierende der Polizeiakademie Nienburg von Herzen aussprechen, als die NP sie nach den Erfahrungen der vergangenen zwei Jahre fragte. Nun befinden sich Mira Bolowski (21) aus Walsrode, Milena Czichi (21) aus Hameln, Larissa Fuhr (21) aus Celle, Gawain Wiemann (23) aus Hannover und Maximilian Siebert (21) aus Bad Nenndorf im Endspurt. Die letzten Klausuren sind geschrieben, die Bachelor-Arbeit ist - ja - in Arbeit, Ende September werden die fünf jungen Leute zu Polizeikommissaren und Polizeikommissarinnen ernannt. „Hoffentlich in einer Präsenzveranstaltung“, sagt Larissa Fuhr, die wie alle anderen in den Corona-Zeiten den Direktkontakt zu ihren Kommilitonen und Dozenten vermisst.

Im nächsten Jahr ist alles anders, da kommt dann quasi der Ernst des Lebens - und dafür wurden die Studierenden in Theorie und Praxis vorbereitet. Auch in der Pandemie, eben unter Corona-Bedingungen. „Den Verantwortlichen in der Akademie war wichtig, dass wir alles mitkriegen“, lobt Gawain Wiemann. „Trainings wie Geiselnahme wurden verkürzt, indem die Präsentationen nachgeholt wurden und wir dafür mehr praktisch geübt haben, besonders wichtige Übungen wie Schießtraining fanden statt und ansonsten gab es eben Online-Unterricht.“

Larissa Fuhr hält sich fit. Quelle: privat

Das funktionierte, aber da fehlt natürlich etwas, sind sich alle einig. „Das Studentenleben, der Austausch untereinander fehlt, das Leben in Uniform in der Akademie, die Gespräche in der Pause mit anderen Studenten, Dozenten und auch Studentenpartys“, sagt Milena Czichi. „Zum Glück hatte ich das alles noch im ersten Jahr.“ Die Studierenden, die in Pandemiezeiten angefangen hätten, „haben es viel schwerer. Das erste Jahr ist das schwerste, die ganzen Rechtsgrundlagen müssen gelernt werden“. Das sieht auch Mira Bolowski so, die froh ist, das erste Jahr noch von der Pandemie unbeschwert kennengelernt zu haben: „Home Office und Polizei passen ja irgendwie auch nicht zusammen.“

Februar 2019: Mira Bolowski und Milena Czichi (rechts) können noch ohne Maske und Abstand Spuren in der Akademie zu Übungszwecken sichern. Quelle: Michael Wallmüller

Vor allem nicht im praktischen Teil der Ausbildung und so sind alle dankbar, das erste von zwei dreimonatigen Praktika im Einsatz- und Streifendienst im Jahr 2019 noch ohne Abstand und Maskenzwang absolviert zu haben. „Das erste Praktikum in Walsrode hat mich schon sehr geprägt“, erzählt Mira Bolowski. Sie habe einen „extrem guten Anleiter, eine extrem gute Schicht“ gehabt. „Das Wort Polizeifamilie habe an Bedeutung gewonnen, „ich war richtig traurig, als das Praktikum vorbei war.“

Praktikum hat sie „umgehauen“

„Umgehauen“ hat es auch Larissa Fuhr, deren Erwartung auch in diesen Teil der Ausbildung in Celle voll erfüllt wurden. „Man hat die Abwechslung, von der man zuvor gehört hat, dann tatsächlich leben können. Jeder Tag war anders, man konnte sich in alle Bereiche hineinfuchsen, man konnte Menschen direkt helfen. Das hat mich alles begeistert.“ Ebenso die Kollegen, „dieser Zusammenhalt hat mich fasziniert, das war wirklich eine coole Truppe“.

April 2019: Maximilian Siebert, Gawain Wiemann und Larissa Fuhr (von links) beim ersten Schießtraining. Quelle: Michael Wallmüller

Maximilian Siebert hatte im Einsatz- und Streifendienst seinen ersten toten Menschen gesehen, bei einem Verkehrsunfall. „In der Situation selber hat man nicht darüber nachgedacht und sich auf seine Aufgaben konzentriert.“ Erst danach auf der Wache in Wietze sei ihm richtig klar geworden, „was das für die Angehörigen des Toten bedeutet“. Sein Anleiter habe ihn gefragt, ob ihn der Unfall belastet habe, „auch der Chef und andere Kollegen fragten am nächsten Tag. Ich habe mich sehr aufgehoben gefühlt“.

Festnahme im Ermittlungsdienst

Die zweiten Praktika, nämlich die im Ermittlungsdienst, haben auch allen gut gefallen, waren aber eingeschränkt unter den Corona-Bedingungen. Milena Czichi etwa war bei der Kripo in Gifthorn, im Fachkommissariat 3, „da geht es um Betrug, auch Cybercrime, Enkeltrickbetrüger“, erzählt sie. „Wir hatten sogar einen festgenommen, das war cool.“

Anschließende Vernehmungen dann mit Maske – nicht das einfachste, hatte auch Gawain Wiemann in Hannover bemerkt. Doch auch dem konnten die Studierenden viel abgewinnen. „Die Vernehmungen waren spannend“, erzählt Maximilian Siebert, das Arbeiten im Büro ohne die ganzen Kollegen und ohne Kontakt zu den Bürgern dann weniger. Das Schöne an Polizeiarbeit sei eben die Teamarbeit, stellt auch Mira Bolowski fest. „Das ist schon meins, deswegen finde ich den Streifendienst ja auch so klasse“.

6. Dezember 2019: Polizeiakademie: Praktikum von Gawain Wiemann im PK Südstadt. Quelle: Michael Wallmüller

In diesen Einsatz- und Streifendienst zieht es erst einmal alle fünf nach dem Studium, wobei im dritten Jahrgang in der Akademie „nochmal gewürfelt wurde“ und die Studierenden in die Gruppen „Ermittlungsspezialisierung“ und „Einsatzspezialisierung“ eingeteilt wurden. „Hier vertieft man die Bereiche, in die man sich orientieren will“, erklärt Wiemann. Bei der Einsatzspezialisierung ginge es zum Beispiel mehr um Verkehrsrecht, „die Ermittler hingeben haben sehr viel mehr Kriminalistik“. Während seine Kommilitonen Larissa, Mira und Max in der Ermittlungsgruppe seien, hätten er und Milena die Einsatztruppe gewählt, um möglichst gleich im Oktober als „fertige Polizisten“ loslegen zu können.

Endspurt für Studierende: Larissa Fuhr in der Bibliothek, ihr fehlen die Vorlesungen und die Kommilitonen. Quelle: privat

Doch vor der Ernennung steht noch die Bachelor-Arbeit und die hat es in sich – bei allen fünf. Spannende Themen haben sie sich gewählt, ab Mitte März haben sie einen Monat Zeit dafür. Gawain Wiemann ist den Verschwörungserzählungen auf der Spur - „deep state im polizeilichen Kontext“ heißt sein Thema. „Als ich mir das überlegt habe, war QAnon noch gar kein Thema“, dann seien die Corona-Leugner und Querdenker aufgetaucht, die sich zum Teil im QAnon-Verschwörerdunstkreis tummeln. Sehr aktuell also sein Thema.

Endspurt für Studierende der Polizeiakademie Nienburg. Gawain Wiemann arbeitet im Home Office. Quelle: privat

Auch sein Kollege Siebert hat sich ein interessantes Thema überlegt, nachdem er quasi im Praktikum darüber stolperte. „Zwangseinweisungen und die öffentlich-rechtliche Unterbringung psychisch kranker Personen nach NpsychKG“ - es gibt hohe Hürden für diese Fälle und die Problematik muss einem Polizeibeamten im Fall des Falles bewusst sein. Genauso wie die Auseinandersetzung mit dem sogenannten Vollrauschparagrafen, der sich Larissa Fuhr stellt. „Hier geht es um das rechtswissenschaftliche Thema Schuldunfähigkeit, speziell in Fällen, wo Straftaten im Drogenrausch begangen werden“, erklärt sie. Harte Kost haben sich auch Mira Bolowski („Falsche Geständnisse, warum gestehen Menschen Verbrechen, die sie nicht begangen haben?“) und Milena Czichi mit „polizeiliche Ermittlung von vermissten Personen“ ausgesucht. Hochaktuelle Themen allemal, die die jungen Leute da beackern.

„Das macht schon etwas mit einem“

Der Lohn der ganzen Arbeit von drei Jahren kommt dann Ende September und bei der einen und dem anderen ist er bereits fühlbar. „Ich bin definitiv selbstbewusster und erwachsender geworden durch das Studium, es hat mich positiv verändert“, sagt Czichi. „Alles richtig gemacht“, bestätigt auch Mira Bolowski. Und erzählt von einer Begebenheit auf einer Info-Veranstaltung der Akademie. „Da sagte ein Polizeibeamter zu einer Mutter, dass Mädchen und Jungs hier mit dem Studium beginnen und diese als erwachsende Menschen herauskommen. Das macht schon etwas mit einem.“

„Beruf als Berufung“

Keinen Zweifel hat auch Larissa Fuhr an ihrer Entscheidung, das Studium begonnen zu haben. „Dass Polizei Berufung und nicht Beruf ist, das hat sich für mich vor allem in den Praktika bestätigt.“ Für Maximilian Siebert hat „das Studium alle meine Erwartungen erfüllt, ich bin total zufrieden“. Und auch Gawain Wiemann, der in Hannover gern in eine Verfügungseinheit oder zum Streifendienst in der Nordstadt eingeteilt werden möchte, findet, dass er erwachsender wurde in dieser Zeit. „Ich bin kein anderer Mensch geworden. Aber ich habe jetzt mehr Verständnis für den Begriff Recht und Ordnung. Ich verstehe, warum die Sachen sind wie sie sind und warum das richtig ist.“

Dass das alles auch noch Spaß macht, auch wenn bald der Ernst des Lebens beginnt: umso besser.

Von Petra Rückerl