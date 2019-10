Hannover

Das Wichtigste in ihrem Leben sind Sohn Enri und ihr Lebensgefährte Luciano Cakaj. Das Zweitwichtigste ist ein offizielles Dokument der Stadt Hannover, überschrieben mit „Aussetzung der Abschiebung (Duldung)“. Shkurte Ramadani hat endlich raus aus der Illegalität gefunden. Die Kosovarin, die verzweifelt um ein Leben mit ihrer Familie gekämpft hatte, strahlt. „Ich sage Danke an die Neue Presse und an die Stadt.“

Vor Abschiebung gerettet

Vor allem aber bedankt sich die 32-Jährige beim Ehepaar Elfi und Klaus Gerber. Der Journalist, von Enri (4) inzwischen „Opa“ genannt, versuchte unermüdlich, Shkurte Ramadani vor einer Abschiebung zu retten.

Zugeteilt der Zentralen Ausländerbehörde in Bayern, hatte Shkurte Ramadani ihrem Lebensgefährten nicht legal nach Hannover folgen können. „Ihre Papiere sind in Bayern als ungültig erklärt worden“, berichtet der Journalist. Die junge Frau habe noch nie einen Cent Kindergeld gesehen, bekomme auch kein Geld nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Sozialbehörde in Hannover erklärte sich lange Zeit für nicht zuständig, die in Landsberg versicherte, der Fall sei abgetreten.

Bewegung im aussichtslosen Fall

Ein Bericht der Neuen Presse brachte Bewegung in den scheinbar aussichtslosen Fall. „Endlich muss ich keine Angst mehr haben, dass die Polizei mich irgendwo fasst und abschiebt“, sagt die junge Mutter. „Endlich habe ich die Duldung.“

Allerdings bekam sie fast zeitgleich einen Strafbefehl des Amtsgerichts Hannover. Weil sich Shkurte Ramadani vom 24. April 2018 bis zum 19. Juli 2019 illegal in Hannover aufgehalten und damit gegen die Ausweispflicht verstoßen habe, muss sie in Raten 400 Euro bezahlen.

Mindestlohn reicht für Wohnung

„Auch das schaffen wir “, versichert Luciano Cakaj. Der 35-Jährige aus Albanien arbeitet als Zusteller. Vom Mindestlohn finanziert er jetzt eine 63 Quadratmeter große Wohnung in Anderten, hat die ersten Möbel gekauft, Essen und Kleidung.

„Am Monatsende ist das Geld so knapp, dass im Kühlschrank gähnende Leere herrscht“, erzählt Gerber. Dann versuchten er und seine Frau zu helfen – wie auch als Begleiter bei Behördengängen oder der Bank. Da gibt es derzeit noch Probleme, für Shkurte Ramadani ein Konto einzurichten. Für Menschen mit Duldung, so die Auskunft, sei das nicht vorgesehen.

Noch fehlt ein Kita-Platz

Die Neu-Hannoveranerin hofft, dass sich alles lösen lässt. Dass sie endlich einen Kita-Platz für Enri findet und sich dann um Arbeit bemühen kann. Altenpflegehelferin will, sie werden. Ihr Anwalt hat bestätigt, das sei ein Mangelberuf. Ein weiterer, bisher unbekannter Begriff für den noch kargen Wortschatz. So wie „Rechtsanspruch“, wenn es um Enris Betreuung geht.

Egal, ob es mit der Kita und mit dem Beruf klappt –noch in diesem Jahr wollen Luciano Cakaj und Shkurte Ramadani heiraten. Schmale Ringe aus Gold halten die Gerbers längst parat. „Die stammen von meinen Großeltern“, erzählt der Journalist. Und die hätten auch Not überstanden und sich bis ans Ende geliebt.

Von Vera König