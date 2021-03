Endlich kostenlose Schnelltests in Hannover – hier gibt es Termine

Hannover

Nicht nur beim Arzt oder Apotheker: Kostenlose Schnelltests sollen künftig auch von privaten Testzentren angeboten werden können. Das Land hat den Weg dafür am Freitag geebnet. Nach dem Beschluss will die Region nun das Tempo anziehen. Vergangene Woche gab es noch Kritik wegen der bürokratischen und zeitintensiven Hürden. Das erste private Testzentrum hat deshalb bereits am Montagmorgen begonnen, kostenlose Tests für alle Bürgerinnen und Bürger anzubieten.

„Es muss jetzt endlich losgehen mit den breiten Testungen“, setzt Philip Schriever Politik und Behörden unter Druck. Er leitet das Testzentrum im Sofaloft in der Südstadt. Seit Montag bietet er als erster privater Anbieter in Hannover kostenlose Schnelltests für asymptomatische Bürgerinnen und Bürger an. Dafür geht er auf eigenes unternehmerisches Risiko in Vorleistung. Denn: Er wartet noch immer auf die finale Rückmeldung zur Kostenübernahme.

Über 500 Schnelltest-Buchungen am ersten Tag

Hintergrund: Bevor private Anbieter die Testkosten über die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) abrechnen können, bedarf es einer Genehmigung der Region Hannover in Form eines Feststellungsbescheids. Erst wenn dieser ausgestellt wurde, können private Anbieter als offizieller Partner der Region eine Akkreditierung bei der KVN anfordern. Bereits vergangene Woche kritisierte Schriever in der NP die zeitfressenden bürokratischen Prozesse.

Lesen Sie auch: Private Testzentren von bürokratischen Anforderungen genervt

Mit seiner Testoffensive wolle er nun selbst Tempo reinbringen, Verantwortung übernehmen. Die Nachfrage gibt ihm recht. Seit Sonntag können die kostenlosen Testungen auf der Homepage gebucht werden. „Bereits am ersten Tag haben über 500 Menschen einen Termin gemacht.“ Ein „immenser Anstieg“ gegenüber durchschnittlich 30 Buchungen zuvor, so Schriever.

Region will Anträge „zügig und unbürokratisch“ prüfen

Erfahrungen, von denen womöglich bald weitere Anbieter berichten werden, denn: Seit Freitag liegt die grundlegende Allgemeinverfügung des Landes zur Durchführung von Bürgertestungen vor. Darauf hatten Städte und Kommunen gewartet. Auch die Region, die am Montagnachmittag informierte, dass sie jetzt die ersten Einrichtungen offiziell beauftragt hat, um Bürgertestungen anzubieten. Rund 20 Anträge hätten zum Start vorgelegen, etwa von Apotheken.

„Die entsprechenden Anträge werden zügig und unbürokratisch geprüft“, kündigt Gesundheitsdezernentin der Region, Cora Hermenau, an. „Wir verschicken die Beauftragung vorab per Mail, damit für die Antragsteller schnell Klarheit herrscht.“ Jeder Antrag soll innerhalb von drei Werktagen bearbeitet werden, so das Ziel. Die Region orientiert sich dabei an den Kriterien des Landes, das für Antragsteller etwa ein Hygiene- und ein Testkonzept vorschreibt.

Ab Mittwoch kostenlose Tests auch im „Schnelltestzentrum“

„Wenn die Ankündigungen auch so umgesetzt werden, sind wir zufrieden“, freut sich Schriever über die neuen Entwicklungen. Er hofft durch seinen frühzeitigen Antrag, bald offizieller Partner der Region zu sein. Konstantin Boeck ist es bereits, hat am Montag auch das finale Go von der KVN bekommen. Er leitet das Schnelltestzentrum, mit dem er vor zwei Wochen aus dem HeimW (Theaterstraße) an die Karmarschstraße 40 umgezogen ist.

Dort, wo noch im vergangenen Jahr mit „Maskenmen“ der erste auf Masken spezialisierte Laden aufgemacht hatte, sollen ab Mittwoch ebenfalls kostenlose Tests angeboten werden. „Wir haben extra das Ärzteteam aufgestockt und öffnen auch noch mal das HeimW, um eine große Masse an Menschen durchtesten zu können“, kündigt Boeck an. Termine können online gebucht werden. Auch „Corona 15“ in Herrenhausen ist im Austausch mit der Region.

