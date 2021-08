Hannover

Corona-Schnelltests sollen ab dem 11. Oktober nicht mehr kostenlos zur Verfügung stehen. Das haben Bund und Länder auf der Ministerpräsidentenkonferenz am Dienstag beschlossen. Gleichzeitig sollen für Ungeimpfte ab einer Inzidenz von 35 für Aktivitäten in Innenräumen, zum Beispiel beim Essen in Restaurants, beim Friseur, in der Sporthalle, im Fitnessstudio oder Schwimmbad Tests verpflichtend sein. Faktisch gilt die 3-G-Regel ab einer Inzidenz von 35 in vielen Bereichen schon jetzt. Beim niedersächsischen Gastgewerbe stoßen die Beschlüsse jedoch auf Kritik.

„Das Gastgewerbe wird als Hebel benutzt, um den Impfdruck zu erhöhen“, beklagt Rainer Balke, Hauptgeschäftsführer des Branchenverbandes Dehoga. Die Entscheidungen entsprächen „nicht den Erwartungen, die wir hatten“, so Balke. Die Testpflicht sei eine „große Bremse“. Jede Zutrittsbeschränkung halte „die Leute davon ab, Restaurants und Hotels zu besuchen. Das wird Umsatzeinbußen zur Folge haben“, kritisiert er.

Dehoga wirbt für Impfen in der Disko

Zwar sei auch der Dehoga für eine Steigerung der Impfquote. Anstatt repressive Maßnahmen zu ergreifen, sollten Bund und Länder aber „lieber niedrigschwellige Impfangebote fördern“. Die Mehrzahl der noch nicht Geimpften seien „keine Impfgegner. Da ist eher Trägheit das Problem“, glaubt Balke. „Warum lässt man nicht zum Beispiel mal die jungen Leute in der Tanzpause in der Disko impfen“, schlägt er vor. Er befürchtet, dass durch den Beschluss viele Corona-Testzentren schließen werden.

Für Kritik sorgen die Entscheidungen auch bei den Betreibern von Fitnessstudios. Zwar müssen sie sich bereits jetzt ab einer Inzidenz von 35 an die 3-G-Regeln halten. Allerdings hatten sie gehofft, dass wegen der steigenden Impfquote Erleichterungen kommen. „Auf die Tests haben schon jetzt viele keine Lust. Wenn diese jetzt auch noch Geld kosten sollen, wird sich das noch stärker bemerkbar machen“, sagt Fitness-Future-Geschäftsführer Bernd Kleinbach, der in Hannover vier Studios betreibt. Auch Jürgen Funke, stellvertretender Studioleiter bei Atrium-Fitness in Döhren, rechnet mit „erneuten wirtschaftlichen Schäden“ durch die Beschlüsse.

Bleiben die Testzentren in Hannover bestehen?

Die meisten Betreiber von Corona-Testzentren wollen erst einmal abwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt. „Man kann das absolut nicht planen“, sagt Odin Lakeh, Leiter des Projektes „Hannoverschützt“, das Testzentren beim TKH in der Südstadt, am Platz der Weltausstellung sowie am Schillerdenkmal betreibt. „Derzeit haben wir sogar vor, unser Angebot auszuweiten“, kündigt er an.

Impfdurchbrüche hätten gezeigt, dass auch die Impfung nur eine „trügerische Sicherheit“ biete. Deshalb wolle man die Möglichkeit für PCR-Tests ausweiten, außerdem Antikörper-Tests anbieten, damit die Leute einschätzen könnten, wie gut sie noch gegen das Virus geschützt sind. „Solange wir gebraucht werden, sind wir auch da“, versichert Lakeh.

Viele wollen bald schließen

Auch Marco Rennnecke, der die Coviquick-Testzentren in Misburg und Bothfeld betreibt, sieht „Planungssicherheit eher auf wöchentlicher Basis“. Derzeit würden die Tests „noch ganz gut angenommen“. Ob ein Betrieb der Testzentren über den 11. Oktober hinaus noch Sinn ergebe, sei „schwer abzuschätzen“.

Patrick Ebeling von Easytest am Engelbosteler Damm ist per Whatsapp-Gruppe auf dem Smartphone mit vielen anderen Betreibern von Corona-Testzentren in Deutschland vernetzt. Nach dem Bekanntwerden der jüngsten Beschlüsse hätten „viele angekündigt, dass sie bald schließen werden“. Er selbst will zunächst aber sogar zusätzliche Testzentren eröffnen. Bei Conrad-Elektronik an der Goseriede sowie am Rathaus in Langenhagen. „Es gibt viele, die benötigen trotz doppelter Impfung zusätzlich einen Test, weil das zum Beispiel bei manchen Sportkursen verlangt wird“, berichtet er. Zudem rechnet er damit, dass sich viele junge Menschen nicht impfen lassen werden.

„Nicht zumutbar“, dass die Allgemeinheit für Ungeimpfte zahlt

„Es wird sicher weiter Bedarf an Tests geben“, glaubt Ebeling. Bis zum 10. Oktober wolle er „auf jeden Fall weitermachen“. Dann müsse man schauen, „wie sich die Situation weiter entwickelt“.

Ausdrückliches Lob für die Entscheidung der Regierenden gibt es vom Arzt Wjahat Waraich, der das Testzentrum am Vahrenheider Markt betreibt. „Bis zum 11. Oktober wird jeder Erwachsene die Möglichkeit haben, sich zweimal impfen zu lassen. Deshalb ist das der richtige Zeitpunkt, um die kostenlosen Tests abzuschaffen“, findet er. Der Staat habe seine „Fürsorgepflicht erfüllt“. Es sei „nicht zumutbar“, dass die Allgemeinheit weiter für die Tests von Menschen aufkommen müsse, die sich nicht impfen lassen wollen. Wie lange er selbst sein Testzentrum weiterbetreiben werde, wolle er von der Nachfrage abhängig machen.

Weiterhin kostenlose Corona-Tests soll es allerdings für Personen unter 18 Jahren geben, für die es noch keine Impfempfehlung gibt. Außerdem für Menschen, die sich nicht impfen lassen dürfen wie Schwangere oder Kinder unter zwölf Jahren.

Hannover Concerts ändert nichts

Hannovers Veranstalter reagieren abwartend bis positiv auf die neuen Beschlüsse in Sachen Corona. „Wir werden unser bewährtes Konzept beibehalten“, so Nico Röger von Hannover Concerts. Und das bedeutet: Nur negativ Getestete sind zu den Konzerten zugelassen, ganz egal ob genesen, einfach oder doppelt geimpft. Das wird so bleiben, bis die Saison vorbei ist. „Dann werden wir neu überlegen.“

Positiv wird von allen die nun ermöglichte Planungssicherheit gesehen, weil ein neuer Lockdown ausgeschlossen ist. „So können wir unsere Shows wie vor allem das Wintervarieté entsprechend auf die Schiene setzen“, so Bobo Weinzierl vom GOP. Das würde man auch schon jetzt am Kartenvorverkauf merken. „Wir haben mittlerweile sogar schon Anfragen nach Exklusiv-Buchungen von kompletten Wintervarieté-Abenden.“ Ansonsten wird auch hier das bewährte Hygiene-Konzept beibehalten: fürs GOP keine Tests, keine Impfausweise, aber jeder Gast wird einzeln zum Platz geführt. Die Besucherzahl ist auf 220 heruntergefahren, und während der Vorstellung laufen vier Hochleistungsfilter-Tower.

Staatstheater wartet ab

Die Staatstheater warten noch die weitere Entwicklung ab, Zwang zum Handeln besteht nicht, da hier der Spielbetrieb noch komplett ruht. Die Staatsoper beispielsweise will erst kurzfristig entscheiden, was bis zum Spielzeitstart am 18. September nötig ist. Stichtag ist dabei der 2. September, am 3. September startet der Vorverkauf mit einem entsprechenden Konzept für die Belegung des Hauses, für die Nutzung des Zuschauerraumes bei den Vorstellungen und der übrigen Räume. Für die Proben, die mittlerweile begonnen haben, ist ein strenges Test- und Hygienekonzept erarbeitet worden.

Von Christian Bohnenkamp und Henning Queren